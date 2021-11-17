Lần đầu xuất hiện sau phẫu thuật yết hầu, Lynk Lee tâm sự: 'Tôi chuyển giới gần hoàn thiện, vừa cắt trái cổ nhưng giọng vẫn đàn ông'

"Tình hình của tôi rất tốt. Tôi vẫn đang khỏe mạnh, việc phẫu thuật trái cổ không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi" – Lynk Lee nói.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, mới đây, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, ca sĩ chuyển giới Lynk Lee đã có chia sẻ về khoảng thời gian ở nhà của mình và những kế hoạch sắp tới trong âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết: "Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi chỉ ở nhà cùng gia đình để tránh dịch. Tôi muốn được làm nghề, làm những thứ mình thích. Đam mê của tôi vẫn là âm nhạc nhưng thời gian qua dịch bệnh chỉ ở nhà, tôi không có nhiều cảm xúc nên chưa viết được bài hát nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ấp ủ dự định làm album riêng và đã lên kế hoạch rồi. Tôi đang rất muốn phát hành các dự án mới trong thời gian tới nhưng không dám hứa trước vì tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Tôi hi vọng, trong năm tới dịch bệnh sẽ hết để tôi hoàn thành dự án của mình". Lynk Lee xinh đẹp sau khi phẫu thuật trái cổ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Bên cạnh, được biết, đây là lần đầu tiên Lynk Lee xuất hiện sau khi phẫu thuật cắt yết hầu. Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, nữ ca sĩ cho biết: "Tính đến hiện tại, tôi đã chuyển giới gần hoàn thiện, vừa phẫu thuật trái cổ xong. Tình hình của tôi rất tốt. Tôi vẫn đang khỏe mạnh, việc phẫu thuật trái cổ không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Tôi cũng nói luôn, việc phẫu thuật trái cổ không làm ảnh hưởng gì đến giọng hát của tôi vì tôi vẫn chưa đụng chạm gì đến thanh quản, thay đổi giọng nói của mình. Giọng nói của tôi vẫn là giọng đàn ông".

Lynk Lee cho biết việc cắt trái cổ không ảnh hưởng đến giọng hát - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Về việc một số người thắc mắc chuyện nhìn gương mặt Lynk Lee thay đổi và nghi vấn phẫu thuật tiếp, cô giải thích: "Nhiều người nói tôi lại phẫu thuật mặt nên nhìn khác nhưng thực sự tôi vẫn vậy. Tôi ngừng phẫu thuật mặt lâu rồi nên mặt tôi vẫn thế, chỉ là thay đổi cách makeup nên nhìn khác thôi. Với lại, khi đăng ảnh lên Instagram, tôi dùng ứng dụng nên nhìn da đen đi, trông có vẻ Tây hơn. Mọi người thấy tôi khác nhưng tôi thấy mình chẳng có gì khác. Tóm lại, tôi không đụng chạm gì vào mặt hết".

Từ ngày cắt yết hầu, giọng Lynk Lee nữ tính, mềm mại hẳn ra? Lynk Lee đã khoe giọng nói của mình sau thời gian cắt yết hầu khiến nhiều người phải bất ngờ.

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