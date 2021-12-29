Hoa hậu Phạm Hương nhập hội 'nghiện chồng', chỉ chốt 1 câu ngắn gọn mà khiến các fan ghen tị rần rần!

Danh tính chồng doanh nhân của hoa hậu Phạm Hương vẫn được giữ kín.

Sau thời gian qua Mỹ định cư, dù hoa hậu Phạm Hương đã rút khỏi showbiz và gầy dựng tổ ấm bên chồng doanh nhân nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được nhiều người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt. Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, Phạm Hương thường chia sẻ về cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh và tổ ấm vô cùng viên mãn cùng chồng và 2 con. Tuy nhiên, thông tin về danh tính của ông xã, nàng hậu vẫn quyết giữ kín cho đến hiện tại.

Hoa hậu Phạm Hương thỉnh thoảng chia sẻ về chồng đại gia nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Phạm Hương bất ngờ có dòng trạng thái mùi mẫn dành cho ông xã doanh nhân và đăng kèm một bức ảnh "tình bể bình" khiến các fan lại được dịp ghen tị. Cụ thể, nàng hậu viết: "Tình thương đó, là tình phu thê. Cả cuộc đời không thay thế ai".

Dòng trạng thái phát 'cẩu lương' của nàng hậu trên Instagram cá nhân khiến dân tình phát cuồng - Ảnh: Chụp màn hình

Bức ảnh hiếm hoi được 'team qua đường' chụp được tại Mỹ. Được biết, ông xã của Phạm Hương là một doanh nhân có tiếng và vô cùng giàu có - Ảnh: Internet

Chỉ với câu nói ngắn gọn nhưng minh chứng Phạm Hương chính thức nhập đường đua phát "cẩu lương" ngọt sâu răng. Dù không tiết lộ quá nhiều về danh tính ông xã, thế nhưng chỉ qua những chia sẻ của nàng hậu cũng đủ biết rằng cuộc sống hôn nhân hiện tại đầy hạnh phúc cùng chồng và 2 con sau hơn 3 năm sang Mỹ.

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