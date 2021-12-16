Cuộc sống của mẹ ruột Phạm Hương bên trời Mỹ: Được con gái tặng dây chuyền vàng

Mẹ ruột của Phạm Hương tên là Trần Thị Huyền, bà là người phụ nữ của gia đình, dành phần lớn thời gian để chăm lo cho chồng con. Thời điểm Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, bà đang là nhân viên một hãng bảo hiểm ở Hải Phòng. Dù đã ở U60 nhưng bà Trần Thị Huyền vẫn vô cùng xinh đẹp, sắc sảo. Bên cạnh đó, lợi thế vóc dáng thon gọn cũng góp phần khiến bà sang trọng, không hề bị con gái lấn lướt khi đứng chung khung hình. Việc có con gái nổi tiếng và hiện được cho là "dâu nhà hào môn" cũng khiến bà Trần Thị Huyền bị "soi" nhiều hơn.

Từ sau khi công khai đã là "bà mẹ 2 con", cuộc sống ở Mỹ của Phạm Hương càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Mẹ cô cũng đã sang xứ sở cờ hoa từ lâu để hỗ trợ con gái chăm sóc gia đình nhỏ.

Mẹ nàng hậu giúp con gái chăm sóc 2 quý tử

Từ khi Phạm Hương định cư tại Mỹ, thi thoảng mẹ của nàng hậu sẽ xuất ngoại để đoàn tụ con gái và cháu ngoại. Gần đây nhất, bà sang Mỹ vào đầu tháng 10/2021 để thăm con gái và phụ cô chăm sóc 2 nhóc tỳ, trong đó có 1 bé mới sinh.

Mới đây nhất (ngày 15/12), trên Instagram cá nhân, Phạm Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe quà tặng sinh nhật mẹ ruột. Cụ thể, món quà mà người đẹp Hải Phòng tặng mẹ chính là một chiếc dây chuyền vàng có giá trị không nhỏ. Độ chịu chi của Hoa hậu khiến nhiều người không khỏi ganh tị. Cô cũng không quên nhắn nhủ với mẹ mình rằng: “Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời con”.

Nhân dịp sinh nhật mẹ, Phạm Hương tặng hẳn dây chuyền vàng khiến nhiều người ghen tị

Ngoài ra, thông qua loạt ảnh được người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ, có thể thấy mẹ ruột Phạm Hương không những được sống trong căn biệt thự triệu đô tại xứ sở cờ hoa mà còn được nàng hậu quan tâm bằng những món quà siêu "khủng".

Cuộc sống xa hoa trong biệt thự triệu đô của hai mẹ con nàng hậu