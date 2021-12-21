Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu

Từ khi Phạm Hương định cư tại Mỹ, thi thoảng mẹ của nàng hậu sẽ xuất ngoại để đoàn tụ con gái và cháu ngoại. Gần đây nhất, bà sang Mỹ vào đầu tháng 10/2021 để thăm con gái và phụ cô chăm sóc 2 nhóc tỳ, trong đó có 1 bé mới sinh.

Mới đây, hoa hậu Phạm Hương chia sẻ một loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ mình trên đất Mỹ. Dù bước sang độ tuổi U60 nhưng mẹ của nàng hậu vẫn vô cùng tươi trẻ và rạng rỡ trong ngày sinh thần của mình.

Trước đó (ngày 15/12), trên Instagram cá nhân, Phạm Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe quà tặng sinh nhật mẹ ruột. Cụ thể, món quà mà người đẹp Hải Phòng tặng mẹ chính là một chiếc dây chuyền vàng có giá trị không nhỏ. Độ chịu chi của Hoa hậu khiến nhiều người không khỏi ganh tị. Cô cũng không quên nhắn nhủ với mẹ mình rằng: “Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời con”.

Phạm Hương trong ngày sinh nhật mẹ

Trong ngày sinh nhật, mẹ của nàng hậu diện bộ váy màu hồng trẻ trung cùng dây chuyền vàng mà Phạm Hương tặng trước đó. Cô gây ấn tượng với lối trang điểm trẻ trung và vóc dáng thon gọn, không hề lép vế so với con gái là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Mẹ Phạm Hương được khen ngợi trẻ đẹp không kém cạnh con gái

Ngoài ra, thông qua loạt ảnh được người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ, có thể thấy mẹ ruột Phạm Hương không những được sống trong căn biệt thự triệu đô tại xứ sở cờ hoa mà còn được nàng hậu quan tâm bằng những món quà siêu "khủng".