Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu

Hậu trường 21/12/2021 13:52

Đón tuổi mới bên trời Mỹ cùng con và các cháu ngoại, mẹ hoa hậu Phạm Hương được khen trẻ đẹp, không lép vế so với con gái.

Mới đây, hoa hậu Phạm Hương chia sẻ một loạt ảnh mừng sinh nhật mẹ mình trên đất Mỹ. Dù bước sang độ tuổi U60 nhưng mẹ của nàng hậu vẫn vô cùng tươi trẻ và rạng rỡ trong ngày sinh thần của mình.

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 1
Mẹ Phạm Hương đón tuổi mới bên con gái và các cháu tại Mỹ
 

Từ khi Phạm Hương định cư tại Mỹ, thi thoảng mẹ của nàng hậu sẽ xuất ngoại để đoàn tụ con gái và cháu ngoại. Gần đây nhất, bà sang Mỹ vào đầu tháng 10/2021 để thăm con gái và phụ cô chăm sóc 2 nhóc tỳ, trong đó có 1 bé mới sinh.

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 2Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 3Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 4

Trước đó Phạm Hương khiến khán giả không khỏi xuýt xoa vì món quà sinh nhật tặng mẹ là sợi dây chuyền vàng

Trước đó (ngày 15/12), trên Instagram cá nhân, Phạm Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe quà tặng sinh nhật mẹ ruột. Cụ thể, món quà mà người đẹp Hải Phòng tặng mẹ chính là một chiếc dây chuyền vàng có giá trị không nhỏ. Độ chịu chi của Hoa hậu khiến nhiều người không khỏi ganh tị. Cô cũng không quên nhắn nhủ với mẹ mình rằng: “Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời con”.

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 5
Phạm Hương trong ngày sinh nhật mẹ
 

Trong ngày sinh nhật, mẹ của nàng hậu diện bộ váy màu hồng trẻ trung cùng dây chuyền vàng mà Phạm Hương tặng trước đó. Cô gây ấn tượng với lối trang điểm trẻ trung và vóc dáng thon gọn, không hề lép vế so với con gái là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 6
Mẹ Phạm Hương được khen ngợi trẻ đẹp không kém cạnh con gái

Ngoài ra, thông qua loạt ảnh được người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ, có thể thấy mẹ ruột Phạm Hương không những được sống trong căn biệt thự triệu đô tại xứ sở cờ hoa mà còn được nàng hậu quan tâm bằng những món quà siêu "khủng".

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu - Ảnh 7
Phạm Hương thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ
Cuộc sống của mẹ ruột Phạm Hương bên trời Mỹ: Được con gái tặng dây chuyền vàng

Cuộc sống của mẹ ruột Phạm Hương bên trời Mỹ: Được con gái tặng dây chuyền vàng

Sau khi con gái là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương tuyên bố sang Mỹ định cư giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, cuộc sống của mẹ nàng hậu tại xứ sở cờ hoa khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì quá ư sang trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   phạm hương mẹ phạm hương sinh nhật mẹ phạm hương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?