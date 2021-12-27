Mới đây, cư dân mạng ngỡ ngàng trước thông tin Minh Hằng lên xe hoa trong bí mật khi rò rỉ bộ ảnh cưới tuyệt đẹp. Đặc biệt hơn, nhân vật chú rể lại còn rất điển trai. Khi đứng chung một khung hình, cặp đôi này rất “xứng đôi vừa lứa” nên càng khiến netizen rần rần, thích thú.

Minh Hằng tung ảnh cưới khiến fan bất ngờ.

Danh tính của anh chàng nắm giữ trái tim Minh Hằng càng khiến nhiều người tò mò hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ thần tượng lên xe hoa trong im lặng, thế nhưng thực tế bộ ảnh này được chụp để quảng bá cho một bộ phim mà Minh Hằng góp mặt và chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới cùng diễn viên Trần Huy Anh. Vậy là người đẹp Minh Hằng hiện tại vẫn chưa là "vợ người ta" hay tổ chức đám cưới nào cả.