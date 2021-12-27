Minh Hằng 'đánh úp' tung ảnh cưới ở tuổi 34, sắp lên xe hoa với bạn trai giấu mặt?

Hậu trường 27/12/2021 16:08

Bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của Minh Hằng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt, nhưng danh tính của “chú rể” mới là điều mà mọi người quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng ngỡ ngàng trước thông tin Minh Hằng lên xe hoa trong bí mật khi rò rỉ bộ ảnh cưới tuyệt đẹp. Đặc biệt hơn, nhân vật chú rể lại còn rất điển trai. Khi đứng chung một khung hình, cặp đôi này rất “xứng đôi vừa lứa” nên càng khiến netizen rần rần, thích thú.

Minh Hằng 'đánh úp' tung ảnh cưới ở tuổi 34, sắp lên xe hoa với bạn trai giấu mặt? - Ảnh 1
Minh Hằng tung ảnh cưới khiến fan bất ngờ.

Danh tính của anh chàng nắm giữ trái tim Minh Hằng càng khiến nhiều người tò mò hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ thần tượng lên xe hoa trong im lặng, thế nhưng thực tế bộ ảnh này được chụp để quảng bá cho một bộ phim mà Minh Hằng góp mặt và chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới cùng diễn viên Trần Huy Anh. Vậy là người đẹp Minh Hằng hiện tại vẫn chưa là "vợ người ta" hay tổ chức đám cưới nào cả.

Minh Hằng 'đánh úp' tung ảnh cưới ở tuổi 34, sắp lên xe hoa với bạn trai giấu mặt? - Ảnh 2

Minh Hằng 'đánh úp' tung ảnh cưới ở tuổi 34, sắp lên xe hoa với bạn trai giấu mặt? - Ảnh 3

Thế nhưng đây lại là bộ ảnh cưới trong dự án phim mới của cô

Là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Minh Hằng không hề công khai hình ảnh của bạn trai. Năm 2019, Minh Hằng chỉ tung hint hẹn hò của mình khi để lộ bàn tay của người yêu trong lúc cùng nhau đi nghỉ ở biển.

Minh Hằng 'đánh úp' tung ảnh cưới ở tuổi 34, sắp lên xe hoa với bạn trai giấu mặt? - Ảnh 4
Minh Hằng cực kỳ kín tiếng về bạn trai của mình
 

Trong bộ ảnh cưới quảng bá cho phim mới, “bé heo” Minh Hằng xinh đẹp dịu dàng với lối trang điểm nhẹ nhàng, sau những tấm ảnh này, càng nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn thần tượng của mình nhanh nhanh lên xe hoa để được ngắm ảnh của cô nàng trong ngày hôn lễ thật sự.

Minh Hằng 'đánh úp' tung ảnh cưới ở tuổi 34, sắp lên xe hoa với bạn trai giấu mặt? - Ảnh 5
Người hâm mộ đang vô cùng háo hức mong đợi tin vui từ Minh Hằng
Minh Hằng khoe da thịt với chiếc váy lấy ý tưởng từ...lưới đánh cá

Minh Hằng khoe da thịt với chiếc váy lấy ý tưởng từ...lưới đánh cá

Chiếc váy của Minh Hằng dù giống hệt với chiếc lưới đánh cá nhưng ở góc độ nào cũng đẹp lung linh trừ phía sau khiến người nhìn "nổ đóm đóm mắt".

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