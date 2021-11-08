Hết '5 lần 7 lượt' bị tóm khoảnh khắc thân mật, Minh Hằng tiếp tục để lộ bằng chứng 'thăm nhà' Quốc Trường giữa đêm?

Netizen đang rất háo hức, mong chờ Minh Hằng và Quốc Trường sẽ hẹn hò thật sự.

Khoảng tháng 4/2021, Minh Hằng và Quốc Trường từng gây khuynh đảo mạng xã hội khi bị bắt gặp hình ảnh thân mật, không ngại ôm hôn nhau giữa phố. Từ đó, làm dấy lên nhiều tin đồn cả 2 đang hẹn hò.

Khi sự việc vẫn đang gây xôn xao, cả 2 ngay lập tức đã lên tiếng phủ nhận và cho biết mối quan hệ với đối phương chỉ dừng ở mức bạn bè. Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở đó, cả 2 vẫn liên tục để lộ loạt "hint" hẹn hò đầy tình cảm.

Minh Hằng và Quốc Trường từng gây khuynh đảo mạng xã hội khi bị bắt gặp hình ảnh thân mật - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, ngày 7/11, Quốc Trường và Minh Hằng còn bị soi khoảnh khắc ở chung nhà vào buổi tối. Theo đó, Minh Hằng thích thú khoe clip qua nhà bạn chơi, có view sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội đẹo cực đỉnh.

Tuy nhiên, đáng chú ý, khung cảnh này trùng khớp với view từ cửa sổ của nhà Quốc Trường. Hành động này mau chóng gây cho netizen sự chú ý và liên tục "đẩy thuyền". Nhiều nghi vấn đặt ra rằng, nhà bạn mà Minh Hằng đang ám chỉ đến chính là nhà của Quốc Trường.

Minh Hằng khoe khoảnh khắc qua nhà bạn chơi nhưng hoá ra đây lại chính là nhà của Quốc Trường? - Ảnh: Chụp màn hình

Khi người hâm mộ đang không ngừng bàn luận thì ở story sau đó, Minh Hằng đã đăng ảnh người chị thân thiết Phạm Quỳnh Anh. Dù có chút hụt hẫng nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng, cả hai sẽ là một cặp đôi đẹp của Vbiz.

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