Minh Hằng lần đầu tiên đăng ảnh 'sát sàn sạt' bên Quốc Trường hậu khoảnh khắc 'khóa môi' tình bể bình trên phố

Hậu trường 06/08/2021 14:30

Sau hành động ôm ấp, hóa môi cực tình tứ trên đường, Minh Hằng và Quốc Trường lại tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng khoảnh khắc cực ngọt.

Sau hàng loạt những tin đồn đang hẹn hò với Quốc Trường từ khi lộ ảnh khóa môi tình tứ thì mới đây, Minh Hằng lần đầu đăng tải ảnh thân mật bên cạnh nam diễn viên khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Cụ thể, ngay khi được khán giả yêu cầu đăng hình cô với Quốc Trường, nữ ca sĩ đã ngay lập tức chia sẻ ảnh kề sát mặt với "tình tin đồn" nhìn vô cùng thân thiết và ngọt ngào. Hành động này mau chóng khiến fan của cặp đôi thích thú và liên tục hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ thành cặp đôi thực sự của Vbiz.

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Story của Minh Hằng - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, cả hai đứng sát nhau, nam diễn viên "Về nhà đi con" còn nhìn "bé Heo" cực tình khiến người khác phải đỏ mặt. Về phía Minh Hằng, cô nàng cũng thoải mái lấy hai tay kề vào má Quốc Trường. Tuy nhiên, cư dân mạng mau chóng nhận ra đây chỉ là hình ảnh chụp trong bộ phim mà cả hai cùng tham gia với Bảo Anh, Diệu Nhi... Mặc dù vậy khoảnh khắc này cũng khiến cư dân mạng không ngừng hút hét và "đẩy thuyền" nhiệt liệt.

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Nữ diễn viên chia sẻ ảnh chụp cùng Quốc Trường trong buổi sinh nhật của anh - Ảnh chụp màn hình
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Minh Hằng và Quốc Trường khóa môi ngay trên phố - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 4/2021, MXH rầm rộ khi loạt hình ảnh Minh Hằng và Quốc Trường tình tứ, ôm ấp thậm chí là kháo môi được chia sẻ rộng rãi, làm rộ lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Trong buổi tiệc sinh nhật của Quốc Trường, Minh Hằng có mặt từ sớm với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Ngoài ra, cả hai còn dính "như sam" xuyên suốt thời gian diễn ra bữa tiệc. 

Ngay sau đó, phía nữ diễn viên đã phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Về phía Quốc Trường, anh từ chối trả lời về tin đồn này. Thế nhưng nhiều khán giả vẫn hy vọng ông chủ Sasin và bé Heo sẽ nên duyên vì quá đẹp đôi.

Từ khóa:   Minh Hằng Quốc Trường Minh Hằng và Quốc Trường

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