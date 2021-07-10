Vừa khen Minh Hằng xinh và dễ thương, Hòa Minzy lại tiết lộ bị đàn chị "bơ" tin nhắn mấy năm

Hòa Minzy bật mí ở bên ngoài Minh Hằng xinh và rất dễ thương.

Trong những ngày ở nhà vì dịch bệnh, Hòa Minzy đã có nhiều hoạt động tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội hơn. Cô cùng fan giao lưu hỏi đáp trên story Instagram. Một người hâm mộ đã đặt câu hỏi cho Hòa Minzy: "Chị từng hát với chị Minh Hằng bao giờ chưa ạ?"

Hòa Minzy chăm chỉ giao lưu với khán giả qua mạng xã hội.

Giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp vui vẻ cho biết: "Chị từng đi Hàn với chị Hằng rồi nè. Chị Hằng bên ngoài xinh hơn với dễ thương hơn những gì chị tưởng tượng. Nhưng chị Hằng bảo là về Việt Nam nhắn tin cho chị, mà mấy năm rồi chưa thấy chị ấy check Facebook nè."

Câu trả lời hết sức dễ thương của cô về Minh Hằng.

Dù bị đàn chị vô tình "bơ" tin nhắn nhưng Hòa Minzy vẫn rất vui vẻ và thể hiện sự yêu thích lớn dành cho Minh Hằng. Nhiều cư dân mạng đoán rằng rất có thể tin nhắn của Hòa Minzy đã bị rơi vào mục tin nhắn chờ của Facebook nên Minh Hằng không biết để trả lời. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng trả lời nhiều câu hỏi khác của fan về gia đình, chăm sóc con cái, kinh doanh và các dự án nghệ thuật sắp tới.

Đến bao giờ Minh Hằng mới biết để trả lời tin nhắn của Hòa Minzy đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-khen-minh-hang-xinh-va-de-thuong-hoa-minzy-lai-tiet-lo-bi-dan-chi-bo-tin-nhan-may-nam-411985.html