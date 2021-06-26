Bị dân mạng chê trách khi tổ chức sinh nhật 'ngập tiền’ giữa dịch COVID-19 phức tạp, Minh Hằng nói gì?

Nhiều cư dân mạng đã vào phản ứng khi Minh Hằng khỏe tổ chức sinh nhật giữa tình hình dịch bệnh khắp nơi.
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Người dân cả nước đang chung tay phòng chống dịch COVID-19. Rất nhiều người hạn chế ra ngoài và không tụ tập ăn uống tiệc tùng la cà quán xá. Các ngôi sao nổi tiếng cũng thường xuyên lên mạng kêu gọi hạn chế tụ tập đông người và tuân thủ quy tắc 5K để phòng bệnh. Thế nhưng mới đây Minh Hằng đã chia sẻ clip tổ chức sinh nhật hoành tráng và khá sang chảnh trên mạng xã hội gây chú ý đến khán giả.
Cụ thể ngày 25/6 Minh Hằng đã đăng bức ảnh chia sẻ khoảnh khắc trong ngày sinh nhật của mình. Đáng chú ý là hình ảnh bóng bay đầy tiền mặt với cảnh ăn uống cùng người thân và bạn bè tại nhà riêng. Lường trước được khán giả có thể chỉ trích nên “bé Heo” đã giải thích đây chỉ là bất ngờ của mọi người chứ mình không hề cố tình làm rùm beng tuy nhiên một số cư dân mạng vẫn săm soi: “Tình hình dịch vậy mà còn thế”.
Để đáp lại cư dân mạng, Minh Hằng bình tĩnh trả lời: "Bớt tiêu cực, tình hình vậy nên mình mới đăng clip giải trí cho mọi người vui vẻ. Mình ở nhà chỉ vui với người thân, không đi long nhong không phạm luật nên vui vẻ không quạo đi bạn ơi. Đời bớt hà khắc với nhau sẽ vui hơn".
Hiện tại Minh Hằng đang sống tại căn biệt thự khá hoành tráng tại quận 2. Cô từng xuất hiện ấn tượng trong vai trò Mentor của cuộc thi The Face. Ngoài hoạt động nghệ thuật Minh Hằng còn khiến khán giả ngưỡng mộ với khả năng đạo diễn web drama vô cùng thành công.