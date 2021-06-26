Bị dân mạng chê trách khi tổ chức sinh nhật 'ngập tiền’ giữa dịch COVID-19 phức tạp, Minh Hằng nói gì?

Người dân cả nước đang chung tay phòng chống dịch COVID-19. Rất nhiều người hạn chế ra ngoài và không tụ tập ăn uống tiệc tùng la cà quán xá. Các ngôi sao nổi tiếng cũng thường xuyên lên mạng kêu gọi hạn chế tụ tập đông người và tuân thủ quy tắc 5K để phòng bệnh. Thế nhưng mới đây Minh Hằng đã chia sẻ clip tổ chức sinh nhật hoành tráng và khá sang chảnh trên mạng xã hội gây chú ý đến khán giả.

Chùm bong bóng đầy tiền trong sinh nhật Minh Hằng khiến fan choáng váng

Cô trang trí sinh nhật khá hoành tráng và sang trọng

Cụ thể ngày 25/6 Minh Hằng đã đăng bức ảnh chia sẻ khoảnh khắc trong ngày sinh nhật của mình. Đáng chú ý là hình ảnh bóng bay đầy tiền mặt với cảnh ăn uống cùng người thân và bạn bè tại nhà riêng. Lường trước được khán giả có thể chỉ trích nên “bé Heo” đã giải thích đây chỉ là bất ngờ của mọi người chứ mình không hề cố tình làm rùm beng tuy nhiên một số cư dân mạng vẫn săm soi: “Tình hình dịch vậy mà còn thế”.