Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!”

Hậu trường 09/07/2021 15:34

Sự ra đi của bạn thân Đức Long khiến Cao Thái Hà đau khổ, cô tiết lộ bản thân không biết phải làm sao.

Sự ra đi của nghệ sĩ Đức Long ở tuổi 33 khiến không chỉ gia đình mà cả bạn bè, công chúng bàng hoàng và thương tiếc khôn nguôi. Người đã ra đi nhưng nỗi đau trong lòng người còn sống không biết tới bao giờ mới có thể nguôi ngoai. 

Nữ diễn viên Cao Thái Hà mới đây đã không kiềm chế được lòng mình mà phải than với đàn chị Ngọc Lan về nỗi đau quá lớn trong lòng mình: "Chị ơi em không chịu nổi nữa chị ơi. Em phải làm sao?" Ngọc Lan ngay lập tức an ủi: "Chị ôm em."

Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!” - Ảnh 1

Đức Long hơn Cao Thái Hà 2 tuổi nhưng họ xem nhau như bạn bè tri kỷ.

Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!” - Ảnh 2

Sau câu nói xé lòng "em không chịu nổi nữa" của Cao Thái Hà...

Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!” - Ảnh 3

Ngọc Lan đã muốn ôm đàn em để giúp cô vơi bớt nỗi đau.

Các nghệ sĩ khác và khán giả cũng dành nhiều bình luận động viên Cao Thái Hà mạnh mẽ vượt qua mất mát. Mọi người đều thương xót cho tình bạn đẹp 10 năm nhưng giờ đây đã âm dương cách biệt của Cao Thái Hà - Đức Long:

"Chết lặng em ơi…" "Đau lòng thật..... Thương hai em!!!!" "Cố lên chị, chị hãy mãn nguyện vì 10 năm qua đã trọn vẹn tình nghĩa với nhau rồi. Hãy giữ nguyên kỷ niệm đẹp đó nha chị!"

Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!” - Ảnh 4

Người ra đi và nỗi đau của người ở lại khiến ai cũng đau lòng.

"Rớt nước mắt Hà ơi, ước nguyện cuối cùng thật đáng trân quý, Hà cố lên nhé, người đi cũng mãn nguyện rồi, người ở lại với thế giới này thật cần nhiều can đảm. Thân xác vốn vô thường nhưng linh hồn là trường cửu, quý nhau vẫn sẽ ở bên nhau... Thương Hà lắm những ngày này và sau đó..."

Tâm nguyện cuối cùng của Đức Long trong tâm thư gửi Cao Thái Hà khiến mọi người rớt nước mắt chính là: "Tao nói nè, nếu ba mẹ tao chôn tao thì thôi, nếu thiêu, mày hãy làm theo tâm nguyện của tao.

Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!” - Ảnh 5

Tâm thư của Đức Long gửi Cao Thái Hà.

Mày và bố mẹ hãy ra Nha Trang rải tro tao xuống biển nha vì nơi đó có kỷ niệm của 2 đứa mình. Tụng kinh ở chùa xong thì mọi người làm điều đó, tao sợ ở chùa sau này bị lạnh lẽo."

Cao Thái Hà đã hứa với người bạn đã khuất rằng khi hết dịch cô sẽ đi Nha Trang - nơi kỷ niệm của hai người. Sau này, cô sẽ để passport của bạn thân trong túi của bạn tặng rồi đi tới những nơi mà hai người đã hứa sẽ đi cùng nhau. Bằng việc giữ hình ảnh bạn thân trong tim, Cao Thái Hà sẽ tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở của Đức Long. 

Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!” - Ảnh 6

Cao Thái Hà có mặt tại lễ hỏa táng của Đức Long vào sáng nay 09/07.

Cao Thái Hà tiết lộ thông tin đau lòng sau tang lễ của diễn viên Đức Long

Cao Thái Hà tiết lộ thông tin đau lòng sau tang lễ của diễn viên Đức Long

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Long khiến showbiz Việt bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ không tránh khỏi xúc động khi sự nghiệp của nam diễn viên hiền lành, tài năng còn dang dở. Xót xa hơn khi sau tang lễ của người bạn thân, Cao Thái Hà bất ngờ tiết lộ thông tin đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Hà Cao Thái Hà - Đức Long Cao Thái Hà đau lòng vì Đức Long qua đời

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36