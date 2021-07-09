Tiết lộ tâm thư sợ ở chùa lạnh lẽo của bạn thân, Cao Thái Hà than với Ngọc Lan: “Em không chịu nổi nữa!”

Nữ diễn viên Cao Thái Hà mới đây đã không kiềm chế được lòng mình mà phải than với đàn chị Ngọc Lan về nỗi đau quá lớn trong lòng mình: "Chị ơi em không chịu nổi nữa chị ơi. Em phải làm sao?" Ngọc Lan ngay lập tức an ủi: "Chị ôm em."

Sự ra đi của nghệ sĩ Đức Long ở tuổi 33 khiến không chỉ gia đình mà cả bạn bè, công chúng bàng hoàng và thương tiếc khôn nguôi. Người đã ra đi nhưng nỗi đau trong lòng người còn sống không biết tới bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Đức Long hơn Cao Thái Hà 2 tuổi nhưng họ xem nhau như bạn bè tri kỷ.

Sau câu nói xé lòng "em không chịu nổi nữa" của Cao Thái Hà...

Ngọc Lan đã muốn ôm đàn em để giúp cô vơi bớt nỗi đau.

Các nghệ sĩ khác và khán giả cũng dành nhiều bình luận động viên Cao Thái Hà mạnh mẽ vượt qua mất mát. Mọi người đều thương xót cho tình bạn đẹp 10 năm nhưng giờ đây đã âm dương cách biệt của Cao Thái Hà - Đức Long:

"Chết lặng em ơi…" "Đau lòng thật..... Thương hai em!!!!" "Cố lên chị, chị hãy mãn nguyện vì 10 năm qua đã trọn vẹn tình nghĩa với nhau rồi. Hãy giữ nguyên kỷ niệm đẹp đó nha chị!"

Người ra đi và nỗi đau của người ở lại khiến ai cũng đau lòng.

"Rớt nước mắt Hà ơi, ước nguyện cuối cùng thật đáng trân quý, Hà cố lên nhé, người đi cũng mãn nguyện rồi, người ở lại với thế giới này thật cần nhiều can đảm. Thân xác vốn vô thường nhưng linh hồn là trường cửu, quý nhau vẫn sẽ ở bên nhau... Thương Hà lắm những ngày này và sau đó..."

Tâm nguyện cuối cùng của Đức Long trong tâm thư gửi Cao Thái Hà khiến mọi người rớt nước mắt chính là: "Tao nói nè, nếu ba mẹ tao chôn tao thì thôi, nếu thiêu, mày hãy làm theo tâm nguyện của tao.

Tâm thư của Đức Long gửi Cao Thái Hà.

Mày và bố mẹ hãy ra Nha Trang rải tro tao xuống biển nha vì nơi đó có kỷ niệm của 2 đứa mình. Tụng kinh ở chùa xong thì mọi người làm điều đó, tao sợ ở chùa sau này bị lạnh lẽo."

Cao Thái Hà đã hứa với người bạn đã khuất rằng khi hết dịch cô sẽ đi Nha Trang - nơi kỷ niệm của hai người. Sau này, cô sẽ để passport của bạn thân trong túi của bạn tặng rồi đi tới những nơi mà hai người đã hứa sẽ đi cùng nhau. Bằng việc giữ hình ảnh bạn thân trong tim, Cao Thái Hà sẽ tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở của Đức Long.

Cao Thái Hà có mặt tại lễ hỏa táng của Đức Long vào sáng nay 09/07.