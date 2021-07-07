Cao Thái Hà xin phép mẹ Đức Long mang một tấm di ảnh về thắp hương: 'Tình bạn 10 năm với tôi không chỉ là bạn bè mà coi nhau như người thân''

Nam diễn viên Đức Long đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đông đảo fan hâm mộ. Bạn thân Cao Thái Hà đã luôn ở bên anh trong những năm tháng cuối đời.

Liên quan đến sự ra đi của cố nghệ sĩ Đức Long, được biết, dù được điều trị tích cực nhưng do phát hiện bệnh quá muộn nên Đức Long không thể qua khỏi. Cố nghệ sĩ Đức Long - Ảnh: Internet Theo Tổ Quốc, tại lễ tang của nam diễn viên ở chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng ngày 7/7, nữ diễn viên Cao Thái Hà - bạn thân của Đức Long - đã có nhiều chia sẻ về bệnh tình của nam diễn viên trước khi qua đời. Theo Cao Thái Hà, nam diễn viên đã phát hiện bệnh từ 2 tháng trước. Cô và bạn thân cãi nhau rất nhiều vì Đức Long không muốn nhập viện do sợ xa mẹ.

"Hai tháng trước, Long mắc hạch ở cổ, sau đó đi xét nghiệm bác sĩ nói là lao hạch. Nửa tháng uống thuốc không khỏi, Long mệt do có tác dụng phụ. Sau đó, Hà đưa Long đi khám ở trung tâm y tế gần nhà, dù được đề nghị nhập viện nhưng Long vẫn không muốn đi vì sợ xa mẹ và sợ mẹ theo sẽ bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. 2 người cãi nhau suốt 2 ngày vì Hà khuyên Long đi chữa trị. Đến ngày thứ 3 Long chịu không nổi nữa nên mẹ đưa đi cấp cứu nhưng nằm trong phòng hồi sức tầm 10 ngày thì qua đời" - Cao Thái Hà chia sẻ với Tổ Quốc. Cáo phó được Cao Thái Hà đăng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, trong suốt thời gian Đức Long nằm bệnh viện, Cao Thái Hà đều nấu ăn mang đến. Trước khi Đức Long qua đời 5 ngày, nữ diễn viên có gọi điện để động viên nhưng được anh động viên ngược lại.

"Long thương tôi lắm, trong nghề này tôi không chơi được với nhiều người. Với tôi, mỗi 1 người là đủ rồi. Tình bạn 10 năm này với tôi không chỉ là bạn bè nữa mà coi nhau như người thân" - Cao Thái Hà chia sẻ với Tổ Quốc. Cô và Đức Long có tình bạn 10 năm - Ảnh: FBNV Cũng vì rất thân nhau nên sau khi hỏa táng, mang tro cốt của về chùa, Cao Thái Hà đã xin phép mẹ của nam diễn viên mang một tấm di ảnh nhỏ về đặt cạnh bàn thờ của cha cô để mỗi ngày có thể thắp hương. Như đã đưa tin trước đó, theo Zing News, người thân của diễn viên Đức Long cho biết anh mất vào tối ngày 6/7, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Hai tuần qua, nam diễn viên chống chọi với căn bệnh viêm phổi cấp. "Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng Long không qua khỏi. Long ra đi ở tuổi 31 để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp", người thân của Đức Long chia sẻ. Được biết, dù bệnh nặng nhưng nam diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, hạn chế chia sẻ với mọi người vì sợ bạn bè và người hâm mộ lo lắng. Hiện, tang lễ nam diễn viên vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Tang lễ NS Đức Long: Người thân thất thần bên linh cữu, bạn bè suy sụp, mắt đỏ hoe vì sự ra đi quá đột ngột Thông tin diễn viên, người mẫu Đức Long đột ngột qua đời khiến công chúng và nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sáng nay, tang lễ của cố nghệ sĩ đã được người thân và bạn bè thân thiết tổ chức tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm.

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