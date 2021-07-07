Cao Thái Hà xin phép mẹ Đức Long mang một tấm di ảnh về thắp hương: 'Tình bạn 10 năm với tôi không chỉ là bạn bè mà coi nhau như người thân''

Hậu trường 07/07/2021 13:43

Nam diễn viên Đức Long đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đông đảo fan hâm mộ. Bạn thân Cao Thái Hà đã luôn ở bên anh trong những năm tháng cuối đời.

Liên quan đến sự ra đi của cố nghệ sĩ Đức Long, được biết, dù được điều trị tích cực nhưng do phát hiện bệnh quá muộn nên Đức Long không thể qua khỏi.

duc long 1
 Cố nghệ sĩ Đức Long - Ảnh: Internet

Theo Tổ Quốc, tại lễ tang của nam diễn viên ở chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng ngày 7/7, nữ diễn viên Cao Thái Hà - bạn thân của Đức Long - đã có nhiều chia sẻ về bệnh tình của nam diễn viên trước khi qua đời. Theo Cao Thái Hà, nam diễn viên đã phát hiện bệnh từ 2 tháng trước. Cô và bạn thân cãi nhau rất nhiều vì Đức Long không muốn nhập viện do sợ xa mẹ. 

"Hai tháng trước, Long mắc hạch ở cổ, sau đó đi xét nghiệm bác sĩ nói là lao hạch. Nửa tháng uống thuốc không khỏi, Long mệt do có tác dụng phụ. Sau đó, Hà đưa Long đi khám ở trung tâm y tế gần nhà, dù được đề nghị nhập viện nhưng Long vẫn không muốn đi vì sợ xa mẹ và sợ mẹ theo sẽ bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. 2 người cãi nhau suốt 2 ngày vì Hà khuyên Long đi chữa trị. Đến ngày thứ 3 Long chịu không nổi nữa nên mẹ đưa đi cấp cứu nhưng nằm trong phòng hồi sức tầm 10 ngày thì qua đời" - Cao Thái Hà chia sẻ với Tổ Quốc.

duc long 2
Cáo phó được Cao Thái Hà đăng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong suốt thời gian Đức Long nằm bệnh viện, Cao Thái Hà đều nấu ăn mang đến. Trước khi Đức Long qua đời 5 ngày, nữ diễn viên có gọi điện để động viên nhưng được anh động viên ngược lại.

"Long thương tôi lắm, trong nghề này tôi không chơi được với nhiều người. Với tôi, mỗi 1 người là đủ rồi. Tình bạn 10 năm này với tôi không chỉ là bạn bè nữa mà coi nhau như người thân" - Cao Thái Hà chia sẻ với Tổ Quốc.

duc long 3
Cô và Đức Long có tình bạn 10 năm - Ảnh: FBNV

Cũng vì rất thân nhau nên sau khi hỏa táng, mang tro cốt của về chùa, Cao Thái Hà đã xin phép mẹ của nam diễn viên mang một tấm di ảnh nhỏ về đặt cạnh bàn thờ của cha cô để mỗi ngày có thể thắp hương.

Như đã đưa tin trước đó, theo Zing News, người thân của diễn viên Đức Long cho biết anh mất vào tối ngày 6/7, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Hai tuần qua, nam diễn viên chống chọi với căn bệnh viêm phổi cấp. "Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng Long không qua khỏi. Long ra đi ở tuổi 31 để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp", người thân của Đức Long chia sẻ.

Được biết, dù bệnh nặng nhưng nam diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, hạn chế chia sẻ với mọi người vì sợ bạn bè và người hâm mộ lo lắng. Hiện, tang lễ nam diễn viên vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Tang lễ NS Đức Long: Người thân thất thần bên linh cữu, bạn bè suy sụp, mắt đỏ hoe vì sự ra đi quá đột ngột

Tang lễ NS Đức Long: Người thân thất thần bên linh cữu, bạn bè suy sụp, mắt đỏ hoe vì sự ra đi quá đột ngột

Thông tin diễn viên, người mẫu Đức Long đột ngột qua đời khiến công chúng và nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sáng nay, tang lễ của cố nghệ sĩ đã được người thân và bạn bè thân thiết tổ chức tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Hà Cao Thái Hà - Đức Long nghệ sĩ qua đời

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36