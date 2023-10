Thông báo tin dữ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Cao Thái Hà không kìm được xúc động và cầu mong người bạn thân của mình an nghỉ, cô hứa sẽ chăm lo chu toàn cho mẹ của cố nghệ sĩ.

Theo thông tin trên cáo phó, lễ nhập quan của diễn viên Đức Long đã diễn ra từ lúc 6h sáng hôm nay (ngày 7/7) tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP.HCM. Bạn bè và những người hâm mộ có thể đến tiễn đưa nam viên trẻ. Đến 7h sáng ngày 9/7, gia đình sẽ thực hiện nghi thức động quan, linh cữu của cố diễn viên Đức Long sẽ được đưa đi hoả táng tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM nên bạn bè, người thân đến viếng mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Do đó mà không gian lễ tang cũng trở nên vắng lặng, đau thương.

Cáo phó trong tang lễ của cố diễn viên - Ảnh: FB

Diễn viên Cao Thái Hà có mặt ngay trong đêm khi bạn thân Đức Long qua đời. Nhiều ngày qua, cô túc trực cùng gia đình trong bệnh viện, luôn hi vọng bạn thân sẽ vượt qua được bạo bệnh. Con trai qua đời đột ngột khiến cho bố mẹ của nam diễn viên vẫn còn thảng thốt.