Tang lễ NS Đức Long: Người thân thất thần bên linh cữu, bạn bè suy sụp, mắt đỏ hoe vì sự ra đi quá đột ngột

Hậu trường 07/07/2021 09:47

Thông tin diễn viên, người mẫu Đức Long đột ngột qua đời khiến công chúng và nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sáng nay, tang lễ của cố nghệ sĩ đã được người thân và bạn bè thân thiết tổ chức tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm.

Tối qua, thông tin diễn viên, người mẫu Đức Long qua đời khiến người hâm mộ và giới nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, thương xót. Anh ra đi vì căn bệnh viêm phổi cấp. Sau khi nhập viện, điều trị được 2 tuần, nam diễn viên đã không thể qua khỏi.

Thông báo tin dữ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Cao Thái Hà không kìm được xúc động và cầu mong người bạn thân của mình an nghỉ, cô hứa sẽ chăm lo chu toàn cho mẹ của cố nghệ sĩ.

Theo thông tin trên cáo phó, lễ nhập quan của diễn viên Đức Long đã diễn ra từ lúc 6h sáng hôm nay (ngày 7/7) tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP.HCM. Bạn bè và những người hâm mộ có thể đến tiễn đưa nam viên trẻ. Đến 7h sáng ngày 9/7, gia đình sẽ thực hiện nghi thức động quan, linh cữu của cố diễn viên Đức Long sẽ được đưa đi hoả táng tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM nên bạn bè, người thân đến viếng mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Do đó mà không gian lễ tang cũng trở nên vắng lặng, đau thương. 

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Cáo phó trong tang lễ của cố diễn viên - Ảnh: FB

Diễn viên Cao Thái Hà có mặt ngay trong đêm khi bạn thân Đức Long qua đời. Nhiều ngày qua, cô túc trực cùng gia đình trong bệnh viện, luôn hi vọng bạn thân sẽ vượt qua được bạo bệnh. Con trai qua đời đột ngột khiến cho bố mẹ của nam diễn viên vẫn còn thảng thốt. 

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Hình ảnh bố mẹ và Cao Thái Hà không nén nổi xúc động trong tang lễ của Đức Long - Ảnh: Kênh14
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Bố của nam diễn viên thất thần khi tiễn con trai lần cuối - Ảnh cắt từ clip
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Trong suốt những ngày Đức Long nhập viện, nữ diễn viên luôn túc trực và cầu mong bạn thân sớm hồi phục - Ảnh cắt từ clip

Đức Long (tên đầy đủ là Phạm Đức Long) sinh năm 1988, từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Những năm gần đây, anh thử sức với công việc diễn viên và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, có thể kể đến như Ánh sáng thiên đường, Mẹ hổ dạy con dâu, Tiếng đàn kìm.

Nam diễn viên hoạt động ở sân khấu kịch 5B của NSƯT Đặng Thuỵ Mỹ Uyên. Sinh thời, Đức Long sống vui vẻ, hòa đồng. Anh được bạn bè, đồng nghiệp quý mến.

Diễn viên, người mẫu Đức Long qua đời sau 2 tuần nhập viện vì viêm phổi cấp

Diễn viên, người mẫu Đức Long qua đời sau 2 tuần nhập viện vì viêm phổi cấp

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi, tối 6/7, nam diễn viên, người mẫu Đức Long qua đời.

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