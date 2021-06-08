Sáng nay, lễ tang của hoa hậu Thu Thủy đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Buổi lễ diễn ra đơn giản, những người đến dự không khỏi xúc động khi nhìn thấy hình ảnh con tra và con gái của cố hoa hậu ngồi thất thần.
- Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị!
- Hoa hậu Thu Thủy qua đời tuổi 45 có thể do tập luyện quá sức: 'Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăng trối gì với các con'
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lễ viếng hoa hậu Nguyễn Thu Thủy diễn ra vào 10h45 hôm nay, 8/6, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 cùng ngày. Cô được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại quê nhà Nam Định.
Người thân của cố hoa hậu chia sẻ, tang lễ của cô được tổ chức đơn giản và đảm bảo nghiêm những nguyên tắc an toàn phòng chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tại buổi lễ, nhiều người đã không nén nổi xúc động khi thấy 2 con nhỏ của Thu Thủy ngồi thẫn thờ, thất thần bên người thân.
Được biết hoa hậu Thu Thuỷ là mẹ đơn thân nhiều năm sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau khi cô mất, phía gia đình cho hay con trai Duy Anh sẽ được người chồng đầu tiên của Hoa hậu Thu Thuỷ là Peter chăm sóc, còn Mỹ Tuệ - con gái của cô với người chồng thứ 2 - sẽ tạm thời do gia đình bên ngoại và em trai lo lắng.
Trước đó, báo Thanh Niên có đưa tin, hoa hậu Việt Nam 1994, Nguyễn Thu Thủy qua đời đột ngột ở tuổi 45 hôm 5/6. Gia đình hoa hậu cho hay kết luận từ phía bệnh viện thông báo hoa hậu Thu Thuỷ qua đời do truỵ tim.