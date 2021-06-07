Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị!

Hậu trường 07/06/2021 16:29

Hoa hậu Thu Thuỷ vừa qua đời ở tuổi 45 để lại bao nhiêu bàng hoàng và tiếc thương cho người thân cũng như người hâm mộ. Mới đây em dâu hoa hậu Thu Thủy đã viết tâm thư dài khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào ngày 5/6 khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối. Sau sự ra đi đột ngột của cô, mới đây, em dâu hoa hậu Thu Thủy viết tâm thư dài kể về khoảnh khắc được trở thành vợ, thành em và con của gia đình đầy tự hào ấy: "Tôi trở thành con dâu của 2 cụ, em dâu của chị. Cuộc sống gia đình của chúng tôi cứ trôi đi cùng với những niềm hạnh phúc, những mâu thuẫn nhỏ to, những giọt nước mắt hay nụ cười như bao gia đình khác. Với tôi là 10 năm, nhưng với những thành viên còn lại như bố mẹ chồng, chồng và chị Thủy là cả một cuộc đời!

Trong nửa năm nay, cả cuộc đời ấy tạm biệt đến tận 2 niềm tự hào của gia đình tôi. Bố chồng tôi mất sau một ngày dài tham gia hội thảo khoa học, ông được mất theo đúng mong mỏi của mình - được chết khi đang làm việc.

Niềm đau còn đang chưa nguôi ngoai, thì chị đi theo bố. Trong lúc này, kể cả đã từng tham gia để viết nên nhiều cuốn sách về ngôn ngữ, từ điển..., thì mẹ chồng tôi chắc cũng không tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả được nỗi đau này.

Người thân mất đi như mất đi một phần cơ thể, thậm chí mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật mà không một tổng thống, Giáo sư, Hoa hậu hay bất cứ ai có thể chống lại.

Tất cả mọi việc xảy ra là chuyện nên xảy ra. Chúng ta nên đón nhận một cách từ bi và an lạc nhất có thể. Và chúng tôi đang cố gắng để chấp nhận sự thật này". 

 Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị! - Ảnh 1Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị! - Ảnh 2

Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị! - Ảnh 3
  Em dâu Hoa Hậu Thu Thủy viết tâm thư cho chị đầy xúc động - Ảnh chụp màn hình               

Em dâu Hoa hậu Thu Thủy khẳng định Hoa hậu Thu Thủy không mất trong lúc tập luyện hay chạy bộ đến kiệt sức. Cô mong mọi người dừng ngay việc suy đoán và phân tích vô căn cứ: "Chị là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người tham gia tập luyện yoga và chạy bộ. Vì vậy, tôi tin rằng, tất cả những người thân và quen biết chị đều hiểu. Chỉ một số ít cá nhân không biết và không hiểu mới phát ngôn không đúng mà thôi”.

Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị! - Ảnh 4
 Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời đã khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thu Thủy kết hôn năm 2002 và quyết định ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nàng Hậu một mình nuôi dạy con trai Duy Anh. Một thời gian sau, người đẹp kết hôn với một người đàn ông khác và có một cô con gái tên Mỹ Tuệ. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu đã không có một kết thúc có hậu. Ở tuổi 45, Hoa hậu Thu Thủy vẫn là mẹ đơn thân. Hóa ra đến phút cuối vẫn không có người bạn đời nào ở bên cô, niềm hạnh phúc duy nhất của cô vẫn là 2 con.

Dù hạnh phúc đến với cô không mấy suôn sẻ nhưng cô vẫn luôn rất tích cực trong việc chăm sóc bản thân bằng thể thao, yoga,… Thu Thủy thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Có thể thấy cô đã từng truyền năng lượng tích cực đến với mọi người như thế nào. Dù rằng Thu Thủy đã không còn nữa, nhưng với gia đình và người hâm mộ nàng hậu vẫn sống mãi trong lòng họ.

Được biết lễ viếng Hoa hậu Thu Thủy sẽ diễn ra lúc 10h45 ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia, đường Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021. Thi hài Thu Thủy sẽ được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm

Trưa ngày 5/6, thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 khiến cộng đồng bàng hoàng thương xót.

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