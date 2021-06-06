Nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 45 của Hoa hậu Thu Thủy trong bộ ảnh chưa từng được công bố

Sinh thời, Hoa hậu Việt Nam 1994 sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất không thể chê vào đâu được. Ở tuổi 45, cô vẫn tỏa sáng trong bộ ảnh được thực hiện vào cuối năm 2020, đáng tiếc đến khi cô mất bộ ảnh này mới được hé lộ.

Đã qua 27 năm kể từ ngày đăng quang, Hoa hậu Thu Thủy vẫn luôn được nhiều người người nhắc đến là một "tượng đài nhan sắc" khi ngoài nhan sắc thì tài năng trí tuệ của cũng luôn được đánh giá cao. Thần thái hút mắt của Đương kim Hoa hậu Việt Nam 1994 - Ảnh: Internet Ngày 5/6 vừa qua, thông tin cô qua đời do đột quỵ làm "điêu đứng" nhiều người vì Thu Thủy luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh rạng rỡ và khỏe mạnh. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh chạy bộ, tập yoga, chơi thể thao vô cùng khỏe khoắn vậy nên sự ra đi của cô mang lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Không trang điểm và làm tóc cầu kỳ nhưng Thu Thuỷ vẫn sở hữu thần thái đầy thanh tao mà hiếm có người phụ nữ nào ở độ tuổi của cô có được - Ảnh: Internet Hoa hậu Thu Thuỷ diện áo khoác thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét đẹp thanh khiết, trong trẻo - Ảnh: Internet Mới đây, một người em thân thiết của Hoa hậu Thu Thủy đã công khai bộ ảnh mà anh hợp tác với cô vào cuối năm 2020. Với nhan sắc đinh cao ở U50 cùng tạo hình thanh lịch và trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên các đường nét kiều diễm trên khuôn mặt, Hoa hậu Việt Nam 1994 không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Người đẹp cũng không ngần ngại diện trang phục cách điệu từ áo tắm một mảnh, khoe trọn body thanh mảnh và quyến rũ ở tuổi tứ tuần - Ảnh: Internet Kết hợp giữa bodysuit cách điệu và áo blazer dáng dài, bộ trang phục khoe trọn đôi chân dài và vóc dáng thon gọn nhưng không hề phản cảm của Hoa hậu dù đã ngấp nghé tuổi 50.

Gương mặt xinh đẹp và thần thái thanh khiết của hoa hậu Thu Thuỷ cũng là điểm nhấn của bộ ảnh lần này - Ảnh: Internet Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994, khi đang là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Ngoại giao. Dù sau đó không tiếp tục theo học tại Học viện Ngoại giao, Nguyễn Thu Thủy vẫn luôn được đánh giá là người đẹp có vốn kiến thức, hiểu biết sâu rộng. Quả thật, nhan sắc của Thu Thuỷ sau 27 năm đăng quang vẫn tròn đầy, vẹn nguyên và mãi mãi ghi dấu ấn trong lòng công chúng - Ảnh: Internet Theo thông tin, lễ viếng của Hoa hậu Thu Thuỷ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 45 ngày 8/6 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày. Sau đó, linh cữu của Hoa hậu Thu Thủy sẽ được hoả táng tại Nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

HH Thu Thủy không qua đời khi đang chạy bộ, hé lộ nguyên nhân thật sự qua lời kể của em trai ruột Em trai của Hoa hậu Việt Nam 1994 lên tiếng bác bỏ tin đồn chị gái mình ra đi khi đang chạy bộ vào sáng sớm và đồng thời tiết lộ nguyên nhân thật sự.

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