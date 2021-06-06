Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Đóa hoa đẹp mãi trong lòng khán giả

Sao Việt 06/06/2021 12:37

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời khiến khán giả cả nước đều bàng hoàng đau xót.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời sáng ngày 5/6 khiến công chúng bàng hoàng, thương tiếc. Sinh thời, cô được biết đến là một đóa hoa tài sắc vẹn toàn, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống cũng nhiều trắc trở.

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HH Thu Thủy có khuôn mặt thanh tú, kiêu sa cùng đôi mắt to với ánh nhìn quyến rũ tuy có vướng vất u buồn - Ảnh: Internet

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là người con gái Hà Nội sinh năm 1976. Cô là Hoa hậu Việt Nam năm 1994, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký năm đó như Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi. Đồng thời, người đẹp còn giành giải trả lời ứng xử hay nhất của cuộc thi.

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Nhan sắc sang trọng quý phái của nàng hậu - Ảnh: Internet
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Tài sắc vẹn toàn nhưng đoản mệnh, khán giả cả nước đều bàng hoàng và tiếc thương cho một bông hoa hiếm -  Ảnh: Internet

Nguyễn Thu Thủy từng chia sẻ về hành trình khó khăn của mình từ khi đội chiếc vương miện Hoa hậu danh giá. Người đẹp cho biết: "Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một thiếu nữ bình thường, một sinh viên đại học không ai biết đến, khi đặt trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam, tôi được nhiều người biết đến hơn, được đi nhiều nơi trên thế giới. Quan trọng nhất là mình trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp Việt Nam, cho người phụ nữ Việt Nam. Chắc chắn là có nhiều niềm vui, cũng như những thử thách và còn có những sai lầm nữa".

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Vẻ đẹp khiến ai cũng rung động - Ảnh: Internet
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Nguyễn Thu Thủy đẹp bởi những chỉ số nhân trắc học lý tưởng. Những năm đầu thập kỷ 90, chiều cao trung bình của phụ nữ Việt mới ở mức 1m55 – 1m60 thì Nguyễn Thu Thuỷ đã cao 1m72.
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Nhiều năm qua, Hoa hậu Thu Thủy theo đuổi lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập yoga, thiền, thể thao và đọc sách. Chính vì thế, sự ra đi đột ngột của cô khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Internet

Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi từng là phó viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, còn mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ.

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