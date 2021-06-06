Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Đóa hoa đẹp mãi trong lòng khán giả

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời sáng ngày 5/6 khiến công chúng bàng hoàng, thương tiếc. Sinh thời, cô được biết đến là một đóa hoa tài sắc vẹn toàn, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống cũng nhiều trắc trở.

HH Thu Thủy có khuôn mặt thanh tú, kiêu sa cùng đôi mắt to với ánh nhìn quyến rũ tuy có vướng vất u buồn - Ảnh: Internet

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là người con gái Hà Nội sinh năm 1976. Cô là Hoa hậu Việt Nam năm 1994, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký năm đó như Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi. Đồng thời, người đẹp còn giành giải trả lời ứng xử hay nhất của cuộc thi.