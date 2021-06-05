Hoa hậu Thu Thủy qua đời sau 5 tháng chịu tang bố ruột, bạn bè sốc khi người sống lành mạnh như cô lại đột tử nhanh chóng

Hậu trường 05/06/2021 17:12

Mới đây, một người em thân thiết của hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã lên tiếng chính thức về nguyên nhân cái chết của chị mình.

Vào sáng ngày 5/6, người thân của Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy thông báo trên trang cá nhân của cô về thông tin hoa hậu đã qua đời. Nhiều bạn bè, động nghiệp đã bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi của cô.

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 Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời - Ảnh: FBNV

Theo Người Lao Động, một cựu người mẫu cùng thời với Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cho biết, là thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột quỵ vì đang chạy bộ lúc 4 giờ sáng là không chính xác. Cựu người mẫu này cho biết Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy từng bị bệnh tim và hen. 

Còn theo Dân Trí, nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh, một người bạn thân thiết của Hoa hậu quá cố cho biết: "Tôi và nhiều người náo loạn từ tinh mơ khi biết tin Thu Thủy qua đời. Trong lúc gia đình của Thủy đang hoang mang, bối rối nên tôi cũng không tiện hỏi kỹ. Chỉ nghe thông tin từ cô ruột của Thủy nói, có lẽ Thủy bị đột tử vì bệnh tim.

Chúng tôi đều bàng hoàng, không ngờ Thủy đột ngột qua đời như thế. Ai cũng nói rằng không thể tin được rằng một người tập thể dục, tập yoga, sống xanh như Thủy lại có thể đột tử nhanh chóng như thế. Thủy là người chúng tôi ngưỡng mộ về cách ăn uống, giữ gìn sức khỏe… vậy mà. Mọi người đều sốc".

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Thông báo trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Theo cáo phó, lễ viếng của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sẽ diễn ra lúc 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 8/6/2021.

Sau đó, thi hài của Thu Thủy sẽ được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng hơn 5 tháng, gia đình của Hoa hậu quá cố đã phải liên tiếp đón nhận hai tin buồn. Trước đó, vào ngày 28/12/2020, bố của Nguyễn Thu Thủy là Giáo sư Nguyễn Văn Lợi - Nguyên phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học đã qua đời. Thời điểm đó, hoa hậu Thu Thủy nén đau thương lo tang lễ cho bố chu tất. Đến ngày 1/1/2021, Nguyễn Thu Thủy đã đăng lời cảm ơn đến mọi người sau khi hoàn tất hậu sự cho bố ruột.

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Thông tin bố Hoa hậu qua đời - Ảnh: FBNV
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Lời cảm ơn của Hoa hậu -  Ảnh: FBNV

Chẳng bao lâu sau, Hoa hậu Thu Thủy cũng qua đời. Chứng kiến sự mất mát quá lớn của gia đình hoa hậu Thu Thủy, nhiều người không kìm nổi nỗi xót xa. 

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm

Trưa ngày 5/6, thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 khiến cộng đồng bàng hoàng thương xót.

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