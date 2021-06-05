Trưa ngày 5/6, thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 khiến cộng đồng bàng hoàng thương xót.

Theo thông tin từ gia đình Hoa hậu Thu Thủy, cô vừa đột ngột qua đời vào 4h30 hôm nay, 5/6 tại Hà Nội. Em trai của Hoa hậu Thu Thủy - ông Nguyễn Minh Thắng đã thông báo tin buồn trên trang Facebook cá nhân của ông và của hoa hậu Thu Thủy. Thông báo về sự ra đi của Hoa hậu Thu Thủy Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời sáng sớm nay.

Ngoài ra, Tri Thức Trẻ cho hay, theo nguồn tin bạn bè thân cận cho biết, Hoa hậu quá cố đã chạy bộ vào tối qua và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4h30 sáng nay. Ngay trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Thu Thuỷ cũng thường xuyên khoe ảnh chạy bộ, đạp xe, tập yoga,... Người hâm mộ đang chờ đợi thông báo từ người nhà để biết rõ nguyên nhân Thu Thủy qua đời đột ngột. Những chia sẻ trên trang cá nhân của Hoa hậu Thu Thủy - Ảnh chụp màn hình Theo gia đình, lễ viếng được tổ chức vào 10h45 ngày 8/6 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 cùng ngày, sau đó hoả táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định.

Thông tin Hoa hậu ra đi đột ngột khiến nhiều nghệ sĩ Việt xót thương. Nhiều nghệ sĩ Việt tiếc thương trước sự ra đi ở tuổi 45 của Hoa hậu Thu Thủy Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ, sinh năm 1976, quê gốc ở Nam Định, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thu Thủy đăng quang Hoa hậu toàn quốc lần thứ 4 (1994) do báo Tiền Phong tổ chức. Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học nhưng Thủy đã chọn trường ĐH Ngoại giao vì muốn trở thành một nữ đại sứ. Hoa hậu Thu Thủy Sau đó, cô lại sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và trở về kinh doanh tại Hà Nội. Cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam.

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