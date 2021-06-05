Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm

Hậu trường 05/06/2021 13:44

Trưa ngày 5/6, thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 khiến cộng đồng bàng hoàng thương xót.

Theo thông tin từ gia đình Hoa hậu Thu Thủy, cô vừa đột ngột qua đời vào 4h30 hôm nay, 5/6 tại Hà Nội. Em trai của Hoa hậu Thu Thủy - ông Nguyễn Minh Thắng đã thông báo tin buồn trên trang Facebook cá nhân của ông và của hoa hậu Thu Thủy.

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm - Ảnh 1
Thông báo về sự ra đi của Hoa hậu Thu Thủy

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời sáng sớm nay. 

Ngoài ra, Tri Thức Trẻ cho hay, theo nguồn tin bạn bè thân cận cho biết, Hoa hậu quá cố đã chạy bộ vào tối qua và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4h30 sáng nay. Ngay trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Thu Thuỷ cũng thường xuyên khoe ảnh chạy bộ, đạp xe, tập yoga,... Người hâm mộ đang chờ đợi thông báo từ người nhà để biết rõ nguyên nhân Thu Thủy qua đời đột ngột. 

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm - Ảnh 2
Những chia sẻ trên trang cá nhân của Hoa hậu Thu Thủy - Ảnh chụp màn hình

Theo gia đình, lễ viếng được tổ chức vào 10h45 ngày 8/6 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 cùng ngày, sau đó hoả táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định.

Thông tin Hoa hậu ra đi đột ngột khiến nhiều nghệ sĩ Việt xót thương. 

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm - Ảnh 3
Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm - Ảnh 4
Nhiều nghệ sĩ Việt tiếc thương trước sự ra đi ở tuổi 45 của Hoa hậu Thu Thủy 

Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ, sinh năm 1976, quê gốc ở Nam Định, nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thu Thủy đăng quang Hoa hậu toàn quốc lần thứ 4 (1994) do báo Tiền Phong tổ chức. Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học nhưng Thủy đã chọn trường ĐH Ngoại giao vì muốn trở thành một nữ đại sứ. 

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm - Ảnh 5

Dàn sao Việt xót thương khi Hoa hậu Thu Thủy qua đời do đột quỵ sáng sớm - Ảnh 6
Hoa hậu Thu Thủy 

Sau đó, cô lại sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và trở về kinh doanh tại Hà Nội. Cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam.

Ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng sau 10 ngày, trước đó có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan mua thuốc Tây uống

Ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng sau 10 ngày, trước đó có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan mua thuốc Tây uống

Sau khi phát bệnh 10 ngày, nam ca sĩ Việt Quang hiện đang trong tình trạng viêm phổi nặng. Được biết, trước đó anh có dấu hiệu ho, biếng ăn nhưng chủ quan, mua thuốc Tây về uống.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Thu Thủy Hoa hậu Thu Thủy bị đột quỵ hoa hậu Thu Thủy qua đời

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36