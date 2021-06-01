Vụ đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của danh hài Hoài Linh: Sở VHTT TP.HCM đang xem xét đơn của người dân

Theo đó, bà Hương cho biết, bà gửi đơn này với tư cách một công dân bình thường, khi thấy nghệ sĩ Hoài Linh chậm trễ hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện do cộng đồng nhờ anh trao tận tay người dân miền Trung, khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt lịch sử năm 2020…

Liên quan đến đề nghị thu hồi này, ngày 14/5/2021, bà Nguyễn Thị Thu Hương, ngụ Hóc Môn, TP.HCM đã có gửi đơn tới Bộ VHTT&DL đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Hoài Linh, cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên internet có sự xuất hiện Hoài Linh .

Được biết, sau khi xem xét nội dung đơn, Thanh tra Bộ VHTT&DL đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hương đến Sở VHTT TP.HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với Dân Việt, ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho hay, đơn vị này đã nhận được văn bản chuyển đơn của Thanh tra Bộ VHTT&DL. Ngay sau đó, Sở VHTT TP.HCM đã tiến hành họp với Thanh tra Sở cùng các đơn vị chức năng để xem xét và nghiên cứu nhằm tham mưu cho lãnh đạo các cấp.

“Đơn của người ta gửi là đề xuất, kiến nghị... Vì thế, chúng tôi sẽ phải xem xét trên rất nhiều yếu tố trước khi tham mưu cho lãnh đạo. Trước hết là phải xem xét dựa trên các quy định của pháp luật về xem xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, tiếp đến là Luật Thi đua – Khen thưởng. Những nội dung đó sẽ phải được xem xét rất kỹ càng và cẩn trọng. Không thể dựa trên những phản ánh hoặc đề nghị của một số người là có thể giải quyết ngay”, ông Võ Trọng Nam chia sẻ.

Ngoài ra, ông Nam cho biết, việc thu hồi danh hiệu của nghệ sĩ là việc chưa từng có trong tiền lệ. Vì thế, mọi yếu tố đều phải được xem xét dựa theo quy định của pháp luật chứ không thể đơn phương dựa trên phản ánh của dư luận. Việc có mời nghệ sĩ Hoài Linh đến để làm việc hay không là theo từng chức năng mà Sở được phân công.

Theo cơ quan chức năng, công dân có quyền làm đơn kiến nghị nhưng việc tước danh hiệu không đơn giản

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, ông Trần Kim Hậu - Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL cho biết: “Công dân có quyền làm đơn kiến nghị nhưng việc tước danh hiệu không đơn giản. Phải có cơ quan chức năng, kết luận nghệ sĩ này vi phạm pháp luật mới có cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu. Tất cả mọi cái đều phải xem xét kỹ càng và cẩn trọng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Hiện tại, mặc dù câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh đang gây ồn ào trong dư luận nhưng chưa có sự kết luận chính thức nào từ các cơ quan chức năng nên không ai có thể khẳng định nam nghệ sĩ này có vi phạm pháp luật hay không và vi phạm ở mức độ nào. Vì thế, không thể nói tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú là tước một cách dễ dàng được”.