Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương: Hoài Linh không có hiểu biết trong minh bạch tiền nong, ông không lường trước được

Được biết, Hoài Linh cũng bộc bạch: “Sự yêu thương của khán giả dành cho tôi gần 30 năm nay, Linh không biết nói sao nhưng có người sẽ thắc mắc với số tiền này, tôi có biển thủ không. Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp để đánh đổi 13 tỷ này, quý vị cho Linh ý kiến có nên không chứ đừng nói chữ muốn”.

Nguyên văn chia sẻ của TS Đoàn Hương về ồn ào từ thiện của NS Hoài Linh trên sóng truyền hình:

"Tôi có xem lại hồ sơ của người nghệ sĩ kia thì phát hiện số tiền 14 tỷ lại để chung với tài khoản tên ông. Đây có thể nói là sự không hiểu biết thôi. Trong tình cảnh ấy, vì không phải tiền mình thì dù có tên mình cũng phải lập tài khoản khác. Cái này đổ sông đổ biển, đứng về pháp luật nếu chẳng may chuyện gì xảy ra, số tiền ấy để trong tài khoản tên ông thì con cháu được hưởng chứ chúng ta không có manh mối. Đấy là tôi nói về pháp luật, đây là điều ông không lường trước được. Đó là sự minh bạch trong tiền nong.

Nếu vị ấy để riêng số tiền riêng ấy, thì hôm nay ông ấy đưa số tài khoản ra là có thể minh chứng được ngay ông ấy có tấm lòng sạch sẽ. Nhưng vì nó lại nhập vào tài khoản của ông nên những người có ý kiến người ta sẽ nghĩ ngay đến có sự mập mờ. Trong từ thiện có tính người ta đòi hỏi rất cao là tính minh bạch. Có thể tiêu tiền tỷ nhưng sự rõ ràng và minh bạch phải đến từng nghìn một. Đó là điều các nghệ sĩ nên để chú ý.

Các nghệ sĩ là người ít tính toán và quen phóng tay nên không để ý, các cụ có nói 1 câu "một lần bất tín vạn sự bất tin". Ít người đứng vững được trước đồng tiền lắm. Tôi không ám chỉ vào việc hôm nay hay cá nhân nghệ sĩ nhưng ở ngoài cộng đồng đã có những chuyện không minh bạch khi từ thiện. Tôi cũng không muốn dẫn chứng cụ thể nhưng có những chuyện lấy tiền từ thiện để sử dụng vào việc khác.

Tôi nghĩ nghệ sĩ chẳng việc gì phải e ngại khi làm từ thiện, các cụ có câu rất hay "Cây ngay không sợ chết đứng", nếu họ có tâm trong sáng thì đi từ thiện không bao giờ sợ vấn đề gì xảy ra. Mà giả sử có xảy ra vấn đề gì thì tôi nghĩ rằng cộng đồng đều tha thứ vì đó là những cái lỗi lầm do không chuyên nghiệp.

Tôi xin nói thế này, các hội nghệ sĩ phải đứng ra quản lý vụ này đừng để các nghệ sĩ đứng ra tập hợp, một khi cá nhân từ thiện thì các nghệ sĩ phải đăng ký với hội và được cấp giấy phép đàng hoàng. Ngoài sự thu nạp tiền về còn phải thanh toán các khoản tiền, vật chất.

Việc từ thiện trên thế giới chưa bao giờ là chuyện cá nhân, cá nhân cũng phải lập ra quỹ, quỹ là để có nhiều người quản lý. Chứ sự tiêu pha từ thiện thuộc về cá nhân thì chắc chắn có vấn đề xảy ra".