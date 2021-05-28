Giữa lúc Hoài Linh 'bên bờ vực thẳm', đàn em ẩn ý: '10 năm xây chùa không ai biết, 1 viên gạch vỡ cả làng hay'

Trước đó, nam ca sĩ từng có nhiều lần ra mặt bảo vệ nam danh hài gạo cội: “Dù ai nói gì em không bận tâm - Em rất tin ở con người anh. Hãy giữ sức khoẻ nhé. Xã hội mà có THIỆN có ÁC", đồng thời cũng úp mở chuyện Hoài Linh giấu bệnh đến nỗi không ai biết trong thời gian ngưng làm từ thiện: "Hèn gì xưa em cứ nhắn tin cái anh hồi âm ngay, cách đây hơn 4 tháng ròng cho đến thời điểm này em nhắn tin hỏi thăm sức khỏe không thấy anh hồi âm em 1 tin nào!!! Em rất đặt câu hỏi? Còn hỏi em có sai sót gì mà anh giận em à? Thì ra là thế!!! Thương Anh”.

Nguyên văn bài đăng mới đây của Hồ Quang Tám

“Biết ơn!!!

Cách đây hơn chục năm lúc đấy mà được song ca với bà chị mình Thanh Thanh Hiền thì cũng là niềm mơ ước của bao nghệ sỹ đàn em trong đấy có mình. Rồi thì đã may mắn được khi mình tự tìm bài rồi chị đồng ý. Mình rất vui hai chị em sắp xếp lặn lội vào tận TP.HCM thu âm. Vì biết tính bà này kỹ tính lắm. Thế rồi lại lặn lội cùng êkip lên Ba Vì quay hình cả 1 ngày đến tối mịt. Khi về trên xe nhìn thấy chị rất mệt lại đói vì lúc đấy khu quay hình không ai bán đồ ăn do cứ tương có và không chuẩn bị. Và rồi sản phẩm đó (Nối lại tình xưa) đã được công chúng đón nhận nồng hậu. Với cát sê thằng em trả cho chị chỉ bằng một lời EM CẢM ƠN Ạ.

Rồi cũng trong giai đoạn đó khi anh Hoài Linh vừa mới về Việt Nam, mỗi lần anh xuất hiện trên video thì nhà sản xuất trả không biết bao tiền. Kể cả cho những sản phẩm quảng cáo chỉ vẻn vẹn 30s. Và cũng thế anh cũng vui vẻ bay từ TP.HCM ra quay hát cùng cậu em chả có danh 1 bài hát 6 phút đồng hồ trên Video, với cát sê là "Mày chạy ra tiệm nước mua cho anh 1 chai nước ngọt màu đỏ nha" và bảo hình như anh đang tụt đừờng huyết. Thế là xong vụ cát sê mà mình trả cho anh với bài Duyên Quê.

Rồi sự nghiệp của mình được nâng lên, qua bài với chị Hiền thì được em Vượng Râu ủng hộ anh giúp đỡ phát hành sản xuất lan toả tới công chúng một cách tốt đẹp, bài Duyên Quê được em Hà phát hành sau năm đó cũng được khán giả đón nhận nhiệt huyết. Mỗi tội lúc đó nhìn hai anh em như đói ăn rất gầy gò. NSƯT Hoài Linh được nhiều đồng nghiệp hết lòng tôn trọng và tin tưởng.

Sự biết ơn những anh chị em đã ủng hộ sự nghiệp của mình luôn khắc cốt ghi tâm. Sau này có nhiều bạn hỏi song ca nếu bài hay mình xung phong liền không màng 1 xu trà đá. Vì mình đã trải qua mà!!!!

Tất cả đều là những sản phẩm hay và quan trọng hơn nó là kỷ niệm đẹp. Lưu giữ lại những năm tháng thăng trầm của sự nghiệp. Quan trọng nhất sống phải biết ơn và biết điều, con người mình Nhân Vô Thập Toàn nhưng phải giữ lấy cái lề đó chính là biết ơn người khác”.