Hình ảnh danh hài bị u tuyến giáp và đang nằm trên giường bệnh

Mới đây, bầu show trẻ tuổi nhất Việt Nam - Đạt Mata (Ngô Văn Đạt), người đang làm việc cùng nhiều nghệ sĩ Việt danh tiếng như NSND Hồng Vân, NSND Hoàng Dũng, NSND Tự Long... đã có những chia sẻ liên quan đến "lùm xùm" của nam danh hài Hoài Linh trong những ngày vừa qua. Anh cho biết, sự việc của Hoài Linh hiện chưa rõ "đúng sai", thế nhưng danh hài đang phải hứng chịu những lời vu khống, thóa mạ vô căn cứ từ hàng triệu người.

Bài viết mới nhất của Đạt Mata

Anh bộc bạch, Hoài Linh từng là người đã có 30 năm cống hiến, mang lại niềm vui, tiếng cười cho khán giả, thế nhưng sau sự việc chưa rõ trắng đen, liệu anh có đáng bị quay lưng?.

Ngoài ra, nam quản lý trẻ tuổi cũng bộc lộ sự phẫn nộ khi hiện tại, có rất nhiều người đang công kích gay gắt trên bệnh tình của danh hài. Thậm chí có người còn phát ngôn "tưởng ung thư, tưởng chết là hết à..."

Cuối bài viết, Đạt Mata để lại trăn trở khiến nhiều người không khỏi xót xa: "Là con người tại sao lại dành cho nhau những lời cay nghiệt đến vậy?".

Giữa biến cố sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh, hiện tại, có rất nhiều luồng ý kiến đưa ra về sự việc. Dường như mọi thông tin trái chiều vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nguyên văn bài chia sẻ của Đạt Mata:

"Có lẽ chúng ta đang chứng kiến sự phục sinh đáng kinh ngạc của hiện tượng làm nhục công cộng, trong thời đại của Internet, chưa bao giờ con người lại bị lăng nhục nhanh, nhiều và dễ dàng đến thế!

Một câu chuyện chưa rõ đúng sai, những lời vu khống, thóa mạ một cách vô căn cứ lại được hàng triệu con người hưởng ứng và hùa theo bất chấp.

Một con người với hơn 30 năm cống hiến, đem lại niềm vui, tiếng cười cho các bạn, những đóng góp thầm lặng cho xã hội liệu có đáng bị quay lưng, dìm xuống hố sâu khi một câu chuyện hoàn toàn từ một phía.

Thật đau lòng khi thông tin của một người bị ung thư lại là thứ để các bạn đem ra thóa mạ: "c*** luôn đi", "nghiệp quật c*** bà mày đi, "tưởng ung thư, tưởng c*** là hết à...". Là con người tại sao lại dành cho nhau những lời cay nghiệt đến vậy. Nếu đó không phải lạ một nghệ sĩ nổi tiếng, không phải là một người xa lạ, mà chính là người thân của bạn... bạn sẽ xử lý thế nào?

Bằng cách nào đó hãy ý thức rằng đằng sau những avatar ảo là con người thật, rằng mỗi nút like có thể là một ngọn roi góp vào cuộc hành hình tập thể. Để phê bình mà không mạt sát, lên án nhưng không lăng nhục. Để trong khi thượng tôn pháp luật vẫn trân trọng nhân phẩm con người. Để thấu cảm, khoan dung và tha thứ. Để hướng tới một xã hội của công lý, phục hồi và hàn gắn, thay vì của trừng phạt tàn khốc.