Con trai ruột Hoài Linh gay gắt hô 'Biến' trước lời lẽ công kích 'Làm sai phải chịu' của khán giả

Hậu trường 26/05/2021 10:50

Quá bức xúc vì bị khán giả chỉ trích ngay trên bài viết ủng hộ bố, con trai ruột của Hoài Linh lập tức có màn phản pháo cực gắt.

Nhiều ngày trở lại đây, Hoài Linh liên tiếp vướng vào "bão thị phi", từ việc bị bà Phương Hằng réo tên liên tục trên sóng vì "từng có mối quan hệ" với lương y Võ Hoàng Yên, vợ "tự nhận" Hà My phân bua với mạng xã hội, đến mới nhất là vụ việc tiền từ thiện bị "chậm trễ" đến 6 tháng nhưng không được công khai. 

Sau đó, nam danh hài đã chính thức lên tiếng giải thích về số tiền từ thiện đang được công chúng quan tâm: "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai”.

Cách nửa vòng trái đất, con trai Hoài Linh đã có bài viết động viên tinh thần đến danh hài. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, bên cạnh ý kiến động viên gia đình nam nghệ sĩ sớm vượt qua cơn sóng gió, lại có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt có khán giả còn thẳng tay bình luận: “Làm sai thì phải chịu”. Không để yên, Thành Vinh lập tức đáp trả cực gắt “Biến”.

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Một khán giả vào bình luận và Thành Vinh lập tức đáp trả 'xéo sắc' - Ảnh chụp màn hình

Bài viết cũ ngay sau đó cũng đã được con trai Hoài Linh gỡ khỏi trang cá nhân, và "thay thế" bằng một bài viết khác, có sự cảnh cáo ngay từ đầu đối với "người lạ ơi" khi tham gia bình luận vào bài viết của anh. 

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Bài chia sẻ mới đây của Võ Lê Thành Vinh

Anh chia sẻ: “Mong bố thật nhìu sức khoẻ. Một năm vừa qua bố đã mất mát nhiều rồi. Từ người thân đến người trong gia đình. Và giờ đừng mất sức khoẻ nữa nhé bố. Có những chuyện chỉ người trong nhà mới biết. Gởi lời chúc sức khoẻ đến bố.

P/s: Facebook mình chỉ dành cho những lời chúc sức khoẻ. Những lời nói thiếu văn hoá và thiếu trí thức xin comment nơi khác. Cảm ơn”.

Từ khóa:   Con trai Hoài Linh con trai danh hài Hoài Linh Võ Lê Thành Vinh

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