Con trai ruột Hoài Linh gay gắt hô 'Biến' trước lời lẽ công kích 'Làm sai phải chịu' của khán giả

Nhiều ngày trở lại đây, Hoài Linh liên tiếp vướng vào "bão thị phi", từ việc bị bà Phương Hằng réo tên liên tục trên sóng vì "từng có mối quan hệ" với lương y Võ Hoàng Yên, vợ "tự nhận" Hà My phân bua với mạng xã hội, đến mới nhất là vụ việc tiền từ thiện bị "chậm trễ" đến 6 tháng nhưng không được công khai.

Sau đó, nam danh hài đã chính thức lên tiếng giải thích về số tiền từ thiện đang được công chúng quan tâm: "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai”.