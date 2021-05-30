Dù vậy, cộng đồng mạng vẫn liên tục đưa ra những ý kiến trái chiều, cho rằng lỗi của Hoài Linh là ở việc không chịu công khai thông tin ngay từ đầu, hoặc cũng có người bắt lỗi là tại sao lý do "dịch bệnh" nhưng suốt 6 tháng qua, danh hài vẫn tham gia một số hoạt động từ thiện cho thương hiệu. Bên cạnh các ý kiến bênh vực, làn sóng tẩy chay nghệ sĩ hài gạo cội dâng cao. Đỉnh điểm, ngày 29/5, cư dân mạng tiếp tục "rân ran" khi có người đệ đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của danh hài Hoài Linh. Được biết, thông tin này đang được Sở VHTT TP.HCM xem xét, giải quyết.

Những ngày này, mạng xã hội xôn xao khi trước scandal lớn nhất trong sự nghiệp 30 năm đứng trên sân khấu của danh hài Hoài Linh liên quan đến việc "chậm trễ tiền từ thiện". Sau khi bị cộng đồng mạng réo tên liên tục về số tiền hơn 13 tỷ đồng từ thiện miền Trung bão lũ chưa được công khai, Hoài Linh đã lên tiếng thông qua 2 clip gửi tới truyền thông báo chí. Theo đó, anh cho hay, số tiền này đến thời điểm hiện tại vẫn nằm trong tài khoản của anh chưa thể thực hiện việc từ thiện với lý do là do dịch bệnh.

Mới đây, để “minh oan” cho anh Bốn, một số fan đã chia sẻ lại hình ảnh về lời kêu gọi của nam nghệ sĩ thời điểm miền Trung bão lũ. Điều bất ngờ là khi so sánh 2 hình ảnh này, cư dân mạng phát hiện, thì ra Hoài Linh đã "lên kế hoạch" từ trước cho số tiền từ thiện.

Cụ thể, ngày 27/10/2020, Hoài Linh trong phần nội dung kêu gọi tiền từ thiện đã nói rõ mục đích là nhằm khắc phục tình hình sau lũ cho bà con, và dự kiến sẽ đến hỗ trợ bà con sau lũ.

Tiếp đó, trong bài viết trên trang cá nhân ngày 30/10/2020, Hoài Linh dành sự cảm ơn đến đồng bào, kể cả khi việc đóng góp là 1.000 đồng thì vẫn sẽ rất có ích để giúp đỡ bà con. Trong nội dung này, đặc biệt Hoài Linh còn nhắc tới mục đích quyên góp tiền là để khắc phục hậu quả sau lũ. Đồng thời, anh cũng "xin phép" các mạnh thường quân chưa ra miền Trung vội vì cần thêm sự đồng hành của công ty, tổ chức khác.

Ngay bên dưới những hình ảnh này, nhiều fan hâm mộ đã để lại lời động viên danh hài, đồng thời lên tiếng chỉ trích luồng dư luận "té nước theo mưa", hùa theo đám đông để chỉ trích, "chụp mũ" tội danh của nam danh hài quá sớm.

Một số bình luận bên dưới bài viết

Một số bình luận bên dưới bài viết: "Đúng là hạn thật, một năm xảy ra biết bao nhiêu chuyện: Người anh Chí Tài đột ngột qua đời, anh còn đang chơi vơi thì má Hai mất, rồi trị bệnh ung thư, hóa trị... vậy mà anh đã lên được kế hoạch từ thiện... Rồi chưa rõ câu chuyện như thế nào mọi người chà đạp không thương tiếc...Đúng là đời bạc thật", "Người ta nói là khắc phục lũ lụt, đâu có nói cứu trợ đâu. Mọi người đó là việc dễ dàng thực hiện lắm hay sao ấy. Chú còn phải trị bệnh rồi thêm tình hình dịch bệnh. Sao không biết suy nghĩ tí đi mà thông cảm cho người ta với", "Nhiều khi chưa tìm hiểu kĩ càng rồi hùa theo số đông cư dân mạng! Số tiền này anh Hoài Linh vẫn chưa đi và chưa sử dụng tới thì đừng vội vàng phán xét hay kết luận là chiếm đoạt. Đôi lúc có những sự trùng hợp hoàn cảnh mà mình phải tìm hiểu kĩ càng rồi hãy đưa ra một quan điểm sự việc này cho khách quan và công bằng cho anh Hoài Linh"....

Thậm chí, có cư dân mạng còn "tung" thêm bằng chứng cho thấy, giữa thời điểm dịch bệnh, nghệ sĩ cũng đã có những hành động liền tay để đỡ đần người dân trong cảnh khốn khó.

Một ảnh do cư dân mạng đưa lên - dù chưa rõ thực hư vì tài khoản Facebook này của Hoài Linh không có "tích xanh", nhưng cư dân mạng cũng có thêm cái nhìn đa chiều về vấn đề - Ảnh: FB

Liên quan đến việc từ thiện của nam nghệ sĩ, trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn, Quảng Nam cũng đã xác nhận đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh đã trao cho địa phương 500 triệu đồng. Theo đó, đoàn của Hoài Linh đã hỗ trợ cho huyện 500 triệu vào thời gian trước Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hoài Linh không tham gia cùng đoàn đi đến địa phương để trao tặng.

Một căn nhà của người dân ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam được xây từ tiền do đoàn của Hoài Linh trao - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện tại, vụ việc vẫn chưa lắng xuống, ngày càng có nhiều thông tin xoay quanh giới nghệ sĩ và cộng đồng mạng về vấn đề này.