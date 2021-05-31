Hoàng tử nhạc buồn Vũ Duy Khánh: 'Chúng ta quá dễ dãi cho người không tài năng vào showbiz để làm ăn'

Sau khi Phương Thanh có buổi livestream bật mí một số "bí mật" showbiz và chia sẻ quan điểm về vụ lùm xùm liên quan đến Hoài Linh, nam ca sĩ Vũ Duy Khánh đã lên tiếng đồng tình.

Trong buổi livestream tối 29/5, ca sĩ Phương Thanh livestream đã nhắc đến thị phi của Hoài Linh và lí giải vì sao lại không lên tiếng bảo vệ đàn anh. Theo Phương Thanh: "Chuyện của anh Linh là chuyện của người lớn, nếu không bênh được thì hãy im lặng. Để cho anh Hoài Linh giải quyết và không ai né được nhân quả". Đồng thời, cô cũng khẳng định: "Tất cả mọi người không kéo Phương Thanh và câu chuyện của anh Linh nữa. Khi người ta ngã, Phương Thanh không đạp". Ngoài ra, trong chia sẻ trên sóng trực tiếp, nữ ca sĩ cũng có những quan điểm về việc thanh lọc showbiz. Quan điểm của giọng ca "Một thời đã xa" nhận được ủng hộ của nhiều khán giả và kể cả các nghệ sĩ Vbiz. Ca sĩ Vũ Duy Khánh - tác giả bản hit "Buồn" vừa qua cũng đã chia sẻ lại quan điểm mình tâm đắc về nội dung trên sóng trực tiếp của Phương Thanh. Theo đó, anh cho biết:

"Xem livestream Chị Phương Thanh mình thấy có đoạn nói chuyện này rất hay: 'Mọi người cũng nên thanh lọc giới nghệ sĩ chúng em bằng cách nhìn ra những người nghệ sĩ chúng ta cần. Bắt đầu, khán giả cũng phải thanh lọc những sản phẩm, nghệ sĩ không có khả năng, đừng có chiêu trò nữa. Chúng ta đã quá dễ dãi cho những người không tài năng vào showbiz để làm ăn'" Cuối bài viết, anh cũng không quên "hỏi ý" khán giả: "Mọi người thấy sao về phát ngôn này của Chị Chanh?".

Bài chia sẻ của Vũ Duy Khánh Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm đồng tình với giọng ca 'Trống vắng' - Ảnh: FB Một số ý kiến bình luận bên dưới bài viết như: "Nhiều người nghệ sĩ vật lộn bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm buồn vui lẫn lộn, cười có khóc có vậy mà chẳng bằng một người lên mạng lẩm bẩm, lố nhố lăng nhăng, vậy mà họ lại được nổi tiếng", "Đúng mà thấy sao bây giờ nghệ sĩ đông như quân Nguyên, tài năng thì ít thị phi thì nhiều", "Chuẩn luôn, thích cái câu vào showbiz để làm ăn, chiêu trò đánh bóng tên tuổi thậm chí chẳng tài năng gì cũng tự xưng hô vỗ ngực và tự cho mình là thần tượng", "Nghệ sĩ ngày xưa thì hay, chứ bây giờ nhiều người trẻ lên làm nhảm lắm",... Chia sẻ của Vũ Duy Khánh được nhiều người đồng tình - Ảnh: FB Ca sĩ Vũ Duy Khánh được biết đến với biệt danh "Hoàng tử nhạc buồn", trong đó nổi tiếng nhất là bản hit "Buồn". Anh sinh năm 1989 trong một gia đình truyền thống nghệ thuật. Bố nam ca sĩ là NSƯT Minh Hải, từng đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc Nhà hát cải lương Hà Nội. Nam ca sĩ dừng chân ở top 12 Sao Mai Điểm Hẹn năm 2012. Sau đó anh gây ấn tượng với các ca khúc Buồn, Vợ Tuyệt Vời Nhất, Vợ Yêu...

Phương Thanh livestream tiết lộ 'luật ngầm' của giới nghệ sĩ Việt, đề nghị người dân 'vào cuộc' thanh lọc showbiz Sau một thời gian vắng bóng trong showbiz, Phương Thanh bất ngờ lên tiếng về vụ việc bị nhiều người kéo vào sự việc ồn ào của Hoài Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-tu-nhac-buon-vu-duy-khanh-chung-ta-qua-de-dai-cho-nguoi-khong-tai-nang-vao-showbiz-de-lam-an-407141.html