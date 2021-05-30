Phương Thanh livestream tiết lộ 'luật ngầm' của giới nghệ sĩ Việt, đề nghị người dân 'vào cuộc' thanh lọc showbiz

Hậu trường 30/05/2021 07:09

Sau một thời gian vắng bóng trong showbiz, Phương Thanh bất ngờ lên tiếng về vụ việc bị nhiều người kéo vào sự việc ồn ào của Hoài Linh. 

Trong những ngày qua, những drama trong showbiz Việt hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là câu chuyện làm từ thiện của NS Hoài Linh. Mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ livestream chia sẻ về vụ việc ồn ào của đàn anh.

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 Ca sĩ Phương Thanh trong buổi livestream tối 29/5 - Ảnh: FBNV

Cụ thể vào tối 29/5, nữ ca sĩ livestream để giao lưu với người hâm mộ. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nhắc đến thị phi của Hoài Linh và lí giải vì sao lại không lên tiếng bảo vệ đàn anh. Theo Phương Thanh: "Mấy hôm nay trên mạng có xuất hiện mấy clip Phương Thanh bùa ngải tùm lum hết á. Thực sự, Phương Thanh không có phát biểu gì hết. Đó là chuyện qua lâu rồi. Phương Thanh nhớ là khi Phương Thanh xuống tóc, Phương Thanh nói là mọi chuyện giờ thôi, nói chẳng ai nghe, nói chẳng ai hiểu đâu. Cũng chẳng ai thông cảm cho mình... Có một cái nghiệp riêng của Phương Thanh, chỉ với một người thôi, không hề có anh Hoài Linh trong này. Cho nên mấy bữa nay thấy mấy kênh trên mạng lấy lại những câu chuyện cũ để đưa Phương Thanh vào câu chuyện thị phi khác thì Phương Thanh không nói gì hết, tất cả chỉ là những câu chuyện cũ". Đồng thời giọng ca Trống Vắng cũng nhấn mạnh: "Phương Thanh và anh Linh không có gì hết nha cả nhà. Đó là một người anh của Phương Thanh đang gặp nạn, gặp nghiệp. Phương Thanh biết được đó là chuyện của anh Linh. Người nghệ sĩ khi vướng nghiệp với xã hội và công chúng họ sẽ có bản lĩnh tự mình giải quyết, tự mình chịu trách nhiệm cho tất cả. Đây là thoả thuận ngầm của tất cả người nghệ sĩ".

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 NS Hoài Linh - ca sĩ Phương Thanh là những đồng nghiệp thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Trong buổi livestream của mình, Phương Thanh nhiều lần nhấn mạnh không muốn nhắc tới ồn ào của đàn anh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Chuyện của anh Linh là chuyện của người lớn, nếu không bênh được thì hãy im lặng. Để cho anh Hoài Linh giải quyết và không ai né được nhân quả. Cho nên chuyện anh Hoài Linh hãy chấm dứt ngày hôm nay, không đưa tôi vào. Tôi vẫn là người em và chờ anh Hoài Linh giải quyết tất cả những vấn đề này. Anh Linh là người có trách nhiệm với cộng đồng, sai sẽ chịu, đúng sẽ được du di nhưng phải có thời gian. Phải đợi người ta trả lời. Không phải anh sai tôi đúng, nghĩa là người đó sai.

Hôm nay Phương Thanh nói là tôi không dính dáng đến bất kỳ một cái nghiệp nào của anh Linh. Tất cả mọi người không kéo Phương Thanh và câu chuyện của anh Linh nữa. Đó là một người anh đang gặp kiếp nạn và có trách nhiệm trả lời với tất cả mọi người chứ không phải tôi. Tôi có một cái tính là khi người ta ngã ngựa Phương Thanh không đạp. Kẻ thù của Phương Thanh, tôi còn không đạp huống chi anh em".

Nữ ca sĩ còn cho rằng: "Mọi người cũng nên thanh lọc giới nghệ sĩ chúng em bằng cách nhìn ra những người nghệ sĩ chúng ta cần... Bắt đầu, khán giả cũng phải thanh lọc những sản phẩm, nghệ sĩ không có khả năng, đừng có chiêu trò nữa... Chúng ta đã quá dễ dãi cho những người không tài năng vào showbiz để làm ăn..."

Ngoài việc chia sẻ về những ồn ào của đàn anh Hoài Linh trong thời gian gần đây, Phương Thanh cũng tiết lộ rằng cô sẽ sớm trở lại showbiz trong tháng 6 sắp tới. 

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