Phận đời truân chuyên của Hoa hậu Thu Thủy và dòng nhật ký viết tay khó hiểu những ngày cuối đời trước khi ra đi đột ngột

Hậu trường 06/06/2021 07:06

Vào ngày 5/6, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã qua đời trong sự tiếc thương của người thân và bạn bè. Trên trang cá nhân của cố hoa hậu, ai nấy đều bất ngờ với những bài viết mà cô chia sẻ lúc cuối đời.

Vào sáng ngày 5/6, người thân của Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy thông báo trên trang cá nhân của cô về thông tin hoa hậu đã qua đời. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi của cô.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người đã vào trang cá nhân của cố hoa hậu để gửi lời chia buồn, hỏi thăm đến gia đình cô. Tại đây, người ta bất ngờ phát hiện ra những bài đăng gần nhất trước khi ra đi của hoa hậu.

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Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc chia sẻ liên tục những thông tin Covid-19 của nước nhà, cách đây 3 ngày, một người bạn đã gắn thẻ Thu Thủy và nhiều người khác vào bài viết nói về cuộc sống hàng ngày đầy tích cực. Bài đăng nói về kế hoạch chạy bộ và những bài tập luyện sức khỏe vô cùng lành mạnh. 

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Cô được bạn gắn thẻ vào bài viết liên quan đến vận động thể chất - Ảnh: Chụp màn hình

Bản thân hoa hậu ngày 28/5 cũng đã tự chia sẻ một bức thư tay bàn về hạnh phúc và thế giới này với dòng tâm trạng có phần bí ẩn và khó hiểu. Có lẽ, sau bao sóng gió của cuộc đời, từ cô hoa hậu 18 tuổi ngày nào đã trờ thành người phụ nữ trưởng thành và có những cái nhìn khác đi về cuộc sống, biết cảm nhận hạnh phúc bằng chính nội tâm mình và luôn hướng về những điều tốt đẹp.

"Những người hạnh phúc xây dựng thế giới nội tâm của họ. Những người không hạnh phúc đổ lỗi cho thế giới bên ngoài của họ" - bài viết của cố hoa hậu.

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Thư viết tay của hoa hậu về cách nhìn cuộc sống - Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo Lao Động, Thu Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1976, quê ở Nam Định nhưng sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. Cô sinh ra trong gia đình trí thức, bố là giáo sư ngôn ngữ học, mẹ là tiến sĩ.

Năm 1994, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi, đồng thời giành giải "Ứng xử hay nhất" tại cuộc thi. Sau khi đăng quang, Thu Thủy đỗ Học viện Ngoại giao. Một thời gian sau, cô sang Mỹ theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh. Kết thúc khóa học ở Mỹ, cô về nước tập trung kinh doanh.

Tài năng là vậy nhưng tình duyên của nàng hậu lại lận đận. Người đẹp kết hôn hồi năm 2002 và có 2 con chung. Sau một thời gian xảy ra mâu thuẫn, họ chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống.

Một thời gian sau, người đẹp kết hôn với người đàn ông khác và có với nhau một cô con gái. Những tưởng đây là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng của người đẹp thì ít lâu sau, cô và người chồng này cũng tan vỡ hôn nhân. Ở tuổi U50, Hoa hậu Thu Thủy làm mẹ đơn thân.

Vào ngày 28/12/2020, bố của Nguyễn Thu Thủy là Giáo sư Nguyễn Văn Lợi - Nguyên phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học đã qua đời. Thời điểm đó, hoa hậu Thu Thủy nén đau thương lo tang lễ cho bố chu tất. Đến ngày 1/1/2021, Nguyễn Thu Thủy đã đăng lời cảm ơn đến mọi người sau khi hoàn tất hậu sự cho bố ruột.

Chẳng bao lâu sau, Hoa hậu Thu Thủy cũng qua đời. Chứng kiến sự mất mát quá lớn của gia đình hoa hậu Thu Thủy, nhiều người không kìm nổi nỗi xót xa. 

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