Một hoa hậu đang bị CĐM nghi là lợi dụng cái chết của hoa hậu Việt Nam năm 1994 để quảng cáo bán hàng?

Ngày 5/6 showbiz Việt mất đi một người “tài sắc vẹn toàn” chính là hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, hoa hậu Việt Nam năm 1994. Cô ra đi khi tuổi đời chỉ vừa 45. Nhiều khán giả, đồng nghiệp đã vô cùng tiếc thương và phân ưu cùng gia đình hoa hậu Thu Thủy. Ngay thông tin “đàn chị” qua đời, hoa hậu Diễm Hương, từng dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới đã đăng một dòng trạng thái khuyến khích mọi người bảo vệ sức khỏe bằng cách ‘ăn uống Detox cơ thể’ - sản phẩm mà Diễm Hương đang kinh doanh.

Bài đăng chia buồn 'giả trân' của Diễm Hương nhận chỉ trích từ CĐM - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều tài khoản đã nhanh chóng tấn công vào Facebook nàng hậu và cho rằng cô đang lợi dụng cái chết của Hoa hậu Thu Thủy với mục đích PR bán hàng. Nhiều dân mạng cho rằng Diễm Hương đã lợi dụng cái chết của HH Thu Thủy để PR bán hàng và nhanh chóng vào comment ý kiến - Ảnh: Chụp màn hình Hoa hậu Diễm Hương cũng "không phải dạng vừa" khi ngay lập tức đáp trả antifan và cho rằng chỉ muốn chia sẻ bí quyết cá nhân nhằm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó cô còn giải thích thêm: “Từ bao giờ các bạn cứ trong tâm thế ăn hiếp nghệ sĩ và người hoạt động nghệ thuật vậy! Rõ là căng thẳng”.

Diễm Hương nhanh chóng đáp trả '1 chọi 1' khi bị antifan bình luận kém duyên trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Có lẽ cãi tay đôi với cộng đồng mạng không xuể, cô đã nhanh chóng xóa ngay dòng trạng thái và bộc bạch: “Hương không thích hành động "nhét chữ vào mồm người khác". Đây là hành vi bắt nạt người khác, dựa vào sức mạnh số đông để chèn ép 1 cá nhân. Hương cũng lần nữa xin lỗi tất cả người yêu mến Hương, đã để xảy ra sự việc thị phi như ngày hôm nay! Tình ngay lý gian!”. Sau khi bị CĐM chỉ trích, Diễm Hương đã xóa bài đăng và thay thế bằng dòng trạng thái xin lỗi - Ảnh: Chụp màn hình Diễm Hương từng đại diện Việt Nam thi Miss Universe - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đã là hoa hậu, đại diện cho cái đẹp và nhan sắc Việt thì nên “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Một bộ phận khác vẫn tràn vào trang cá nhân của cô để chỉ trích. Xem ra qua bài học này nàng hậu nên cẩn trọng hơn để tránh “vạ miệng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-loi-dung-cai-chet-cua-hh-thu-thuy-pr-ban-diem-huong-gay-gat-to-cdm-nhet-chu-vao-mom-y-dong-hiep-yeu-407852.html