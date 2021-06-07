Hoa hậu Thu Thủy qua đời tuổi 45 có thể do tập luyện quá sức: 'Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăng trối gì với các con'

Hậu trường 07/06/2021 09:25

Vừa qua, sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy đã khiến dư luận "dậy sóng". Mới đây, bệnh viện đã có kết luận về nguyên nhân cái chết của cô.

Trước đó, theo Tiền Phong đưa tin ngày 5/6, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết Hoa hậu Thu Thuỷ được gia đình đưa đi cấp cứu vào khoảng 23h ngày 4/6. Khi đến viện cô đã ở trạng thái ngừng tim ngoại viện.

Hơn 4 tiếng sau đó, các y bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng Hoa hậu Thu Thuỷ đã không qua khỏi và qua đời vào lúc 4h30 sáng ngày 5/6.

Chia sẻ về nguyên nhân tử vong phía bệnh viện cho biết, chưa thể kết luận chính xác. Để đánh giá về nguyên nhân, bệnh viện cần lập hội đồng chuyên môn nếu như có đề nghị từ phía gia đình của Hoa hậu Thu Thuỷ.

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Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên đưa tin ngày 7/6, chồng cũ của Hoa hậu cho biết phía bệnh viện kết luận nguyên nhân tử vong là do bị trụy tim.

Cụ thể, anh Peter - chồng cũ Hoa hậu Thu Thủy cho biết: "Phía bệnh viện kết luận nguyên nhân qua đời của Thủy là do trụy tim. Cô ấy bị kiệt sức, đột quỵ dẫn đến trụy tim. Trước đó bố của Thủy cũng bị tim, mất cách đây 6 tháng. Thời gian qua chắc Thủy tập luyện quá sức, cô ấy chạy, bơi, đạp xe... Việc tập luyện cũng tốt thôi nhưng thể trạng và con người của Thủy không phải cốt cách thể thao. Có lẽ Thủy đã tập luyện quá sức mình mà không biết. Thời gian qua, tôi thấy Thủy tham gia chạy marathon thì cũng hơi lo lắng. Nhưng đó là quyết định của cô ấy nên tôi không can thiệp"

Được biết, sau khi Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy qua đời, một số thông tin cho rằng cô ra đi vì đột tử sau khi chạy bộ vào sáng sớm. Tuy nhiên, anh Minh Thắng - em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết mấy ngày qua, chị gái bị ốm, sức khỏe yếu và không ăn được gì.

Khuya 4/6, tôi đưa chị vào viện cấp cứu thì đến gần sáng chị mất. Chị bị kiệt sức và đột quỵ. Những thông tin chị đi tập thể dục và mất là không đúng”. Theo lời anh Thắng, vài tháng trước bố mình đã qua đời vì bị tim, còn chị gái có bị tim hay đã giấu thì anh không biết. Trước đó, Thu Thủy vẫn khỏe và tập thể dục đều đặn. "Gần đây chị bị ốm, không ăn uống được và kiệt sức. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăng trối gì với các con. Tôi rất bất ngờ và sốc. Chị Thủy là chị cả trong gia đình. Nhà có hai chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc” - anh chia sẻ với Thanh Niên.

Sự ra đi của Thu Thủy là niềm tiếc thương của bạn bè và người thân. Theo cáo phó, lễ viếng của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sẽ diễn ra lúc 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 ngày 8/6/2021.

Sau đó, thi hài của Thu Thủy sẽ được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Phận đời truân chuyên của Hoa hậu Thu Thủy và dòng nhật ký viết tay khó hiểu những ngày cuối đời trước khi ra đi đột ngột

Phận đời truân chuyên của Hoa hậu Thu Thủy và dòng nhật ký viết tay khó hiểu những ngày cuối đời trước khi ra đi đột ngột

Vào ngày 5/6, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã qua đời trong sự tiếc thương của người thân và bạn bè. Trên trang cá nhân của cố hoa hậu, ai nấy đều bất ngờ với những bài viết mà cô chia sẻ lúc cuối đời.

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