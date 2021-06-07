Lời xin lỗi 'muộn màng' đầy day dứt vì '1 lần đầu óc không bình thường' của Giáo sư Ngô Bảo Châu đến hoa hậu Thu Thủy

Hậu trường 07/06/2021 21:40

Sự ra đi của hoa hậu Thu Thủy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với giới giải trí Việt. Nhiều người, trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu đã gửi đến cô lời xin lỗi dù biết là đã muộn màng.

Thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994, Nguyễn Thu Thủy qua đời đột ngột ở tuổi 45 được người thân thông báo trên MXH hôm 5/6 khiến không ít người bàng hoàng đau xót.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, gia đình hoa hậu cho hay kết luận từ phía bệnh viện thông báo hoa hậu Thu Thuỷ qua đời do truỵ tim và hiện gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho cố hoa hậu vào ngày mai 8/6.

Sau khi hoa hậu Thu Thuỷ qua đời, GS Ngô Bảo Châu đã khiến dư luận chú ý khi đăng tải những dòng tâm sự tâm trạng trên MXH và gửi lời xin lỗi đến cố hoa hậu.

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GS Ngô Bảo Châu cảm thấy buồn và thương xót trước sự ra đi của hoa hậu Thu Thủy - Ảnh chụp màn hình

Ông cho hay, cách đây không lâu, trong một lần đầu óc "không bình thường", ông đã có bình luận không mấy tích cực đến nơi bố của hoa hậu Thu Thuỷ đang làm việc. Vài tháng sau đó, ông đã nhắn tin xin lỗi nhưng cố hoa hậu không phản hồi. Khi biết tin hoa hậu Thu Thuỷ qua đời, GS Ngô Bảo Châu đã cảm thấy thương xót và nói lời xin lỗi công khai dù đã muộn màng.

Ngoài GS Ngô Bảo Châu, nữ diễn viên Trà My cũng đã lên tiếng xin lỗi sau khi bồng bột bóc mẽ nàng hậu lúc sinh thời.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô đã từng khui những chuyện quá khứ không mấy hay ho của hoa hậu Thu Thuỷ và khiến cho nàng hậu nhận về vô số lời chỉ trích, chửi rủa của CĐM. 

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Nữ diễn hy vọng nhận được sự tha thứ của cố hoa hậu dù đã muộn màng - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù những lời xin lỗi được nói ra trong lúc hoa hậu Thu Thủy đã ra đi, nhưng ai cũng hy vọng cố hoa hậu có thể an vui ở một nơi khác. 

Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị!

Em dâu xót xa viết tâm thư về Hoa hậu Thu Thủy: Xin ngừng ngay việc phân tích đúng sai trong việc tập luyện thể thao của chị!

Hoa hậu Thu Thuỷ vừa qua đời ở tuổi 45 để lại bao nhiêu bàng hoàng và tiếc thương cho người thân cũng như người hâm mộ. Mới đây em dâu hoa hậu Thu Thủy đã viết tâm thư dài khiến nhiều người không khỏi xúc động.

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