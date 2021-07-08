Cao Thái Hà tiết lộ thông tin đau lòng sau tang lễ của diễn viên Đức Long

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Long khiến showbiz Việt bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ không tránh khỏi xúc động khi sự nghiệp của nam diễn viên hiền lành, tài năng còn dang dở. Xót xa hơn khi sau tang lễ của người bạn thân, Cao Thái Hà bất ngờ tiết lộ thông tin đau lòng.

Tối ngày 6/7, thông tin nam diễn viên Đức Long qua đời sau 2 tuần nhập viện vì viêm phối cấp khiến người hâm mộ và cả showbiz Việt không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sau sự ra đi của chàng diễn viên điển trai 33 tuổi, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương và xúc động khi tuổi đời và sự nghiệp của anh còn dang dở.

Trong tang lễ diễn ra vào sáng ngày hôm qua 7/7, nữ diễn viên Cao Thái Hà - người bạn thân, tri kỷ của Đức Long đã không giấu nổi sự thất thần và đôi mắt đỏ hoe khi đứng trước di ảnh. Suốt thời gian Đức Long nhập viện điều trị, nữ diễn viên đã luôn ở bên, túc trực chăm lo cho anh với hy vọng nam diễn viên mau chóng hồi phục. Thế nhưng căn bệnh viêm phổi cấp đã "cướp" đi người bạn thân hơn chục năm của Cao Thái Hà.

Cao Thái Hà đỏ hoe mắt trong tang lễ của Đức Long - Ảnh chụp màn hình

Sau tang lễ, tối muộn ngày 7/7, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh đón sinh nhật của nam diễn viên hồi năm ngoái và đau đớn tiết lộ tháng sau là sinh thần của Đức Long.

Story của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên cho biết tháng sau 12/8 chính là sinh nhật của Đức Long, tuy nhiên cố nghệ sĩ đã đi quá vội và không thể cùng cô và bạn bè đón tuổi mới như mọi năm. Điều này khiến nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa vô cùng đau lòng.

Dính nhau như sam từ công việc đến đời thường, tình bạn của cả hai khiến nhiều người khâm phục - Ảnh: Internet

Nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh thân thiết trong công việc, du lịch cùng nhau, cặp đôi từng khiến fan hâm mộ "hối" từ bạn thân thành bạn trai, nhưng đối với Cao Thái Hà, Đức Long là tri kỷ, là một phần không thể thiếu mà cô luôn coi trọng, quý mến. Sự ra đi của anh thực sự là mất mát lớn đối với nữ diễn viên.

Tang lễ NS Đức Long: Người thân thất thần bên linh cữu, bạn bè suy sụp, mắt đỏ hoe vì sự ra đi quá đột ngột Thông tin diễn viên, người mẫu Đức Long đột ngột qua đời khiến công chúng và nhiều nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sáng nay, tang lễ của cố nghệ sĩ đã được người thân và bạn bè thân thiết tổ chức tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm.

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