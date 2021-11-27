'Bé Heo' Minh Hằng thả dáng 'hết nước chấm' trong set đồ 'ngộp thở' nhưng CĐM chỉ chăm chú vào khuôn mặt 'mới nhổ răng số 8'

Thậm chí, "bé Heo" còn từng khiến netizen xứ Trung sốt ruột tìm thông tin bởi loạt ảnh sau khi đi "gội đầu" về, đủ để thấy nhan sắc ngày càng lên hương của nữ ca sĩ.

Nổi tiếng là "nàng thơ" trong làng "cầm MIC", Minh Hằng luôn khiến CĐM "đổ đứ đừ" vì nhan sắc xinh đẹp, động lòng người.

Diện váy trắng với concept "cô dâu Hàn Quốc", Minh Hằng lộng lẫy nhưng cũng không kém phần sang trọng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng thả chút thính nhè nhẹ kèm theo: "Giống cô dâu Hàn đợi chàng đến đón ghê".

Tuy nhiên, trong loạt ảnh mới đăng tải gần đây, giọng ca "Vì Yêu Mà Giấu" lại khiến CĐM tá hỏa với nhan sắc khác lạ.

Khuôn mặt to bất thường của Minh Hằng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời khen có cánh thì điều khiến netzen chú ý chính là phần xương hàm bạnh ra như sưng khá lạ của "bé Heo".

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Ngay dưới phần bình luận, rất nhiều người còn đồn đoán nguyên nhân - Minh Hằng mới nhổ răng khôn hay thậm chí bị tổ ngành filler "độ" má quá đà. Có fan còn đòi trả lại Minh Hằng cũ vì "không quen chị này".

Minh Hằng lộ nhiều khuôn hình khác lạ - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Minh Hằng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, nhiều lần nữ diễn viên "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" khiến fan đứng hình vì cằm dài thượt, mí lệch, mũi cao khác hẳn ngày xưa. Tuy nhiên, Minh Hằng chưa một lần lên tiếng về những nghi vấn này.