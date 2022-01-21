Thuở còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Hùng từng 'hét' cát xê cao ngất ngưởng: 'Trả 60 cây vàng để mời nhưng tôi không nhận lời'

Hậu trường 21/01/2022 11:16

Mới đây, nam diễn viên Lý Hùng đã có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tiết lộ về cát sê 'khủng' ở thời đỉnh cao của sự nghiệp.

Trong dàn tài tử ở thập niên 1990, không thể không nhắc Lý Hùng. Nam diễn viên với vẻ ngoài lãng tử từng làm thổn thức trái tim biết bao thiếu nữ cũng là gương mặt chạy show mệt nghỉ, với mức cát xê thời hoàng kim lên đến 60 cây vàng.

Thuở còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Hùng từng 'hét' cát xê cao ngất ngưởng: 'Trả 60 cây vàng để mời nhưng tôi không nhận lời' - Ảnh 1

Chia sẻ với Thanh niên, vai diễn đầu tiên mà anh đảm nhận là trong bộ phim Phượng, lúc chỉ mới 12 tuổi. Theo như lời kể của nam tài tử, thời điểm đó anh đang đi chơi với NSND Lý Huỳnh thì được đạo diễn “chọn đại” vào vai một cậu bé bán báo do thiếu người. Phân cảnh của cậu bé trong phim là dùng súng bắn giả vào mông ông cảnh sát sau đó phải chạy thật nhanh. Vì chưa từng diễn bao giờ, Lý Hùng đã dùng súng bắn thật khiến nam diễn viên kia tức giận. Sau đó, đạo diễn phải giải thích và anh cũng bước đến xin lỗi. Đó là kỷ niệm mà Lý Hùng không bao giờ quên. "Từ đó tôi cũng thấy vui và bắt đầu đam mê phim. Sau đó, bác Cao Thụy mời tôi thử vai cho phim Đàn chim và cơn bão, tôi vào vai một cậu bé bụi đời. Tôi vào thử vai, mình có lợi thế về võ nữa nên diễn rất nhanh. Đúng 3 ngày sau, bác chọn tôi vào vai chính Dũng lì cho phim luôn".

Thuở còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Hùng từng 'hét' cát xê cao ngất ngưởng: 'Trả 60 cây vàng để mời nhưng tôi không nhận lời' - Ảnh 2

Mức cát xê Lý Hùng nhận được thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp còn xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam hạng mục Nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam. Với con số 30 triệu đồng cho mỗi tập, sau mỗi phim Lý Hùng "cá kiếm" được một khoản không nhỏ. Trong khi giá vàng lúc ấy giờ chỉ vào khoảng 400 nghìn đồng/ chỉ.

Lý Hùng còn chia sẻ thêm, thời của anh muốn nổi tiếng không hề dễ dàng và cũng không giống như các thế hệ đàn em hiện nay. Anh kể, khi diễn viên đóng phim, báo muốn đăng cũng mất từ 3-5 ngày, sau đó khán giả mua báo thì mới biết. “Chứ không phải như bây giờ, chỉ cần 30 giây là họ biết mình đang ở đâu, làm gì. Chính vì như thế mà tôi mới nói, nghệ sĩ là phải tôn trọng nghề, phải đam mê và khổ luyện mỗi ngày thì nghề không phụ mình. Muốn tồn tại lâu thì phải như thế, đừng dùng từ ăn may…”, 

Thuở còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Hùng từng 'hét' cát xê cao ngất ngưởng: 'Trả 60 cây vàng để mời nhưng tôi không nhận lời' - Ảnh 3

Diễn viên Tây Sơn hào kiệt cho hay thời của anh một bộ phim chiếu rạp khoảng 90 phút phải quay từ 3-5 tháng. Điển hình là bộ phim Phạm Công Cúc Hoa, nam diễn viên tiết lộ mình quay suốt 4 tháng, phải đi từ Sài Gòn ra tới Huế. “Tôi còn nhớ có mình, Diễm Hương và nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ ngồi trong xe mà không có điều hòa. Thời đó đường xá ổ voi ổ gà nhiều kinh khủng, đoạn từ Phan Thiết ra tới Nha Trang mà đi gần 1 ngày. Thời đó đi đóng phim cực lắm, không sung sướng như bây giờ”, Lý Hùng tâm sự.

Ở tuổi ngũ tuần, Lý Hùng sống trong căn biệt thự xa hoa có diện tích mặt sàn 700 m2 cùng gia đình. Mặc dù có không ít bóng hồng vây quanh và vướng tin đồn tình ái với nhiều người đẹp trong làng giải trí như Ngọc Trinh, Diễm Hương,… nhưng hiện tại Lý Hùng vẫn lẻ bóng đi về và là người đàn ông độc thân kim cương của Vbiz.

Ảnh minh họa: FBNV

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