Jack bị réo tên trong lùm xùm hotgirl TikTok 1,8 triệu follow làm 'trà xanh': 'Kẻ thứ Hai, người Chủ Nhật'

Tối ngày 17/1, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” khi xuất hiện bài viết của tài khoản H.L. tố hot Tiktoker G.T.L. làm “trà xanh” giữa ồn ào cướp chồng người khác, Jack bỗng bị cư dân mạng réo tên.

Hot TikToker bị tố là người thứ 3 Cụ thể, tài khoản H.L. được cho là vợ của một ca nhạc sĩ, đã lên tiếng tố cáo mối quan hệ ngoài luồng của chồng mình với G.T.L. Cô cho biết đã phát hiện ra sự thật này sau khi xem các clip trên TikTok của G.T.L. và chịu đựng suốt 2 năm trước khi quyết định nói ra tất cả.

G.T.L sở hữu kênh với 1,8 triệu follow và nổi lên nhờ các clip dạy cách phối đồ cũng như review địa điểm du lịch. Chính thất tố "trà xanh" trên trang cá nhân. H.L chia sẻ cả hai từng đã rất hạnh phúc nhưng sau khi có con thì người chồng bắt đầu thay đổi, thường xuyên chửi, chê bai đủ thứ. Vào năm 2020, anh chồng còn mang đầm của "trà xanh" về tặng cho H.L mặc dù không thấy nhãn hiệu nhưng H.L vẫn không dám nghi ngờ chồng, đã cất đi và mặc vào sinh nhật.

Chồng và con gái H.L Jack bị cư dân mạng đào lại lùm xùm vào tháng 8/2021 với Thiên An Giữa lúc cặp đôi H.L và hot Tiktoker G.T.L. còn lùm xùm đấu tố, cư dân mạng bỗng đào lại ồn ào Jack chỉ chu cấp 5 triệu/tháng cho con gái nhỏ. Cụ thể, vào tháng 8/2021, Jack vướng ồn ào tình ái khi bị tố bạc tình và bắt cá nhiều tay. Jack bỗng bị réo tên G.T.L và chồng chị H.L vẫn chưa có động thái lên tiếng đáp trả, hiện câu chuyện hotgirl TikTok G.T.L bị tố là người thứ ba vẫn đang chiếm sóng mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình, FBNV

Trương Quỳnh Anh khoe vẻ đẹp 'hack tuổi' trong tiệc sinh nhật, vẫn trung thành với phong cách 'kẹo ngọt' dù đã chạm ngưỡng U33 Trương Quỳnh Anh đón tuổi mới trong không gian ấm cúng và nhẹ nhàng với những người bạn thân thiết. Nữ ca sĩ thường xuyên diện nhiều trang phục sắc hồng, trắng, tôn vẻ nữ tính trẻ trung khiến cho nhiều người "ngỡ ngàng" khi biết tuổi thật.

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