Sở hữu tài sản 1000 tỷ đồng, MC Trấn Thành từng ở nhà thuê nhưng không có tiền đóng, gia đình phá sản

Hậu trường 26/01/2022 15:15

Sở hữu khối tài sản kếch xù ở thời điểm hiện tại, thế nhưng Trấn Thành mới đây đã lần đầu hé lộ về khoảng thời gian khó khăn của mình khi gia đình phá sản.

 Mới đây, trên trang fanpage, Trấn Thành bất ngờ chia sẻ câu chuyện về khoảng thời gian khó khăn của mình. Chính bản thân nam MC cũng không ngờ "một người như mình" ở hiện tại lại cũng từng có thời điểm phải đi ở nhà thuê, luôn phải sống trong tâm trạng không biết có tiền đóng trọ hay không. Trấn Thành cho biết đây chính là thời điểm gia đình anh bị phá sản. 

Sở hữu tài sản 1000 tỷ đồng, MC Trấn Thành từng ở nhà thuê nhưng không có tiền đóng, gia đình phá sản - Ảnh 1

Cụ thể, khi được bà xã Hari Won gửi một đoạn clip về studio nơi cô chụp hình và hỏi: "Anh nhớ căn nhà này chứ?". Dù ban đầu không nhận ra những sau khi nhìn khung cảnh xung quanh Trấn Thành cũng bàng hoàng nhớ về căn nhà mà anh đã ở thuê lúc gia đình phá sản, nhưng giờ đây nó đã thành studio đẹp đẽ.

Trấn Thành tâm sư: "Thú thật là tôi nhìn không ra. Vợ bèn quay cảnh cái hẻm xung quanh của căn nhà đó. Tôi bàng hoàng nhận ra... đó là căn nhà mình đã ở thuê lúc gia đình phá sản. Trái đất tròn quá! Giờ nó đã thành cái studio"

Sở hữu tài sản 1000 tỷ đồng, MC Trấn Thành từng ở nhà thuê nhưng không có tiền đóng, gia đình phá sản - Ảnh 2

"Chợt nghĩ: Không ngờ một 'mình như bây giờ' cũng đã từng có lúc ở nhà thuê, trong tâm trạng không biết tháng sau còn tiền để đóng hay không? Rồi ba mẹ và cả nhà sẽ phải sống ra sao những ngày sắp tới?

Lại cảm thấy vui khi nhớ lại: Dù ở trong hoàn cảnh đen tối nhất cuộc đời thì bất cứ lúc nào, tôi vẫn luôn suy nghĩ tích cực Tôi cứ tin như một đứa trẻ rằng cứ sống tốt đi rồi ngày mai ông Trời sẽ chỉ đường cho mà đi. Và ông Trời không bỏ rơi tôi thật. Bạn đang ở đoạn nào trên đường đua của đời mình? Đừng nản. Cứ kiên nhẫn mà tiến về phía trước. Chậm cũng được nhưng đừng dừng lại. Vì ánh nắng vẫn ở đó chờ bạn, đằng sau những tảng cây" - Trấn Thành viết.

Sở hữu tài sản 1000 tỷ đồng, MC Trấn Thành từng ở nhà thuê nhưng không có tiền đóng, gia đình phá sản - Ảnh 3

Có thể thấy, để có được cuộc sống như hiện tại, Trấn Thành đã từng trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Sau tất cả, ở thời điểm hiện tại,  Trấn Thành trở thành MC đắt show bậc nhất Vbiz, phủ sóng dày đặc các hoạt động của giới nghệ thuật. Dù không biết mức cát-xê cụ thể của nam MC là bao nhiêu, song nhiều người trong nghề bật mí ông xã Hari Won có mức thu nhập "khủng".

Sở hữu tài sản 1000 tỷ đồng, MC Trấn Thành từng ở nhà thuê nhưng không có tiền đóng, gia đình phá sản - Ảnh 4

Không chỉ nhiều lần khiến dân mạng ngưỡng mộ khi xuất hiện với hàng hiệu, kim cương, xế hộp sang trọng cùng nhiều bất động sản giá trị. Gần đây nhất, Trấn Thành còn được một thành viên trong đoàn làm phim tiết lộ việc nam MC sở hữu tài sản nghìn tỷ: "Tôi nói thật, trước giờ tôi chưa thấy diễn viên nào tài sản 1000 tỷ như Trấn Thành mà diễn không cần cascadeur. Chị em tôi đứng nhìn Trấn Thành diễn mà đứng tim luôn" - người này tiết lộ. 

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