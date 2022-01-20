Lê Dương Bảo Lâm “bóc mẽ” thái độ của Trấn Thành khi làm việc chung, nhờ khán giả giúp 1 điều

Sau khi có cơ hội hợp tác cùng đàn anh trong dự án phim gần đây, Lê Dương Bảo Lâm đã tiết lộ một điều về cách làm việc của Trấn Thành và xin khán giả "giúp đỡ" mình.

Là một trong những đàn em có mối quan hệ khá thân thiết với Trấn Thành ngoài đời và thường cùng nhau xuất hiện trên các chương trình gameshow, thế nhưng, khán giả lại rất ít khi thấy Lê Dương Bảo Lâm tham gia vào các dự án phim ảnh của Trấn Thành. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ "bóc mẽ" lý do không được tham gia phim điện ảnh của Trấn Thành. Cụ thể, vừa qua, nam diễn viên đã đảm nhận một vai diễn trong web-drama chiếu mạng của Trấn Thành. Sau khi tập 1 lên sóng, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải ảnh chụp màn hình những bình luận khán giả khen ngợi anh bên dưới bình luận. Nam diễn viên hài vô cùng hạnh phúc khi có khá nhiều người xem thích vai diễn của mình và dành tình cảm, cũng như để lại bình luận khen ngợi.

Anh chàng cho biết đã dành thời gian đọc hơn 5000 bình luận để kiếm và chụp lại những bình luận liên quan đến mình. Lý do cho hành động này là bởi Lê Dương Bảo Lâm muốn nhờ khán giả "xin" nam diễn viên Bố Già cho anh được góp mặt trong những bộ phim điện ảnh tiếp theo. Cụ thể, anh chàng "bóc mẽ" Trấn Thành rằng: "Mấy chị xem Hẻm Cụt chưa? Ai xem rồi thì bình luận cho em biết đi. Mấy chị nhớ xin anh Trấn Thành cho em đóng phim điện ảnh với, nhà ổng hay gạt tên em ở dự án điện ảnh lắm". Ảnh chụp màn hình

Trước đó, anh chàng cũng hài hước chia sẻ: "Mọi người rảnh vô coi khen em phụ nha, cho anh Thành mời em vô điện ảnh. Phim Bố Già trước cũng vậy, web-drama có em mà phim điện ảnh không có. Em tức lắm, lần này mọi người phải khen em nhiều vô để phim điện ảnh có em nha, mà thật sự mắc cười lắm". Web-drama Hẻm Cụt hiện là là dự án phim hài Tết khá ăn khách của Trấn Thành và chỉ vừa lên sóng tập đầu tiên cách đây ít ngày. Dù vậy, bộ phim hiện đã leo thẳng lên Top 1 trending trên YouTube chứng tỏ độ mát tay của Trấn Thành trong việc làm phim. Trong phim, Lê Dương Bảo Lâm vào vai nhân vật khá hài hước, diễn tròn vai và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

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