Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính

Trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã của lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ thông tin mới nhất về chuyện bầu bí lần 3 của mình. Sau khi đã có 2 cô con gái là Bảo Nhi và Bảo Ngọc, Lê Dương Bảo Lâm hiện đang rất muốn có đứa con thứ 3 là quý tử. Nam diễn viên không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng của mình trong lúc bà xã đi khám thai.

Trên Facebook của mình, Quỳnh Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc tự lái xe từ Đồng Nai lên Sài Gòn. Cô nàng cũng không khỏi hồi hộp với giới tính của em bé và viết: “Mấy chị yêu ơi. Đoán trai hay gái nè?”. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết nhịp tim của em bé khi siêu âm là 161.