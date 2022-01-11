Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính

Hậu trường 11/01/2022 11:36

Ở lần mang bầu thứ 3 của bà xã, Lê Dương Bảo Lâm hiện đang vô cùng mong chờ kết quả sẽ là một cậu quý tử.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã của lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ thông tin mới nhất về chuyện bầu bí lần 3 của mình. Sau khi đã có 2 cô con gái là Bảo Nhi và Bảo Ngọc, Lê Dương Bảo Lâm hiện đang rất muốn có đứa con thứ 3 là quý tử. Nam diễn viên không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng của mình trong lúc bà xã đi khám thai.

Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính - Ảnh 1

Trên Facebook của mình, Quỳnh Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc tự lái xe từ Đồng Nai lên Sài Gòn. Cô nàng cũng không khỏi hồi hộp với giới tính của em bé và viết: “Mấy chị yêu ơi. Đoán trai hay gái nè?”. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết nhịp tim của em bé khi siêu âm là 161.

Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính - Ảnh 2

“Nhịp tim 161 có chị nói là gái có chị nói là trai. Hoang mang quá mấy chị ơi. Em thích con gái, ông Lâm thích con trai” - Quỳnh Quỳnh chia sẻ. Ở lần mang thai thứ 3, cô cũng cho biết mình bị nghén nhiều hơn 2 lần trước rất nhiều, bụng to hơn những lần trước và thèm ăn đủ thứ, đặc biệt là đồ ngọt.

Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính - Ảnh 3

 

Bên dưới đoạn livestream của vợ, dù chưa biết giới tính nhưng Lê Dương Bảo Lâm liên tục réo con trai của mình: “Con trai ơi ba của con nè. Trai trai trai trai trai trai trai”.

Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính - Ảnh 4

 

Vợ tự chạy xe đi khám thai, Lê Dương Bảo Lâm ở nhà liên tục réo “con trai, con trai”... dù chưa biết giới tính - Ảnh 5

Hiện tại phía Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh vẫn chưa chia sẻ chính thức giới tính của con thứ 3 của mình là trai hay gái. Cặp vợ chồng hiện cũng không khỏi nóng lòng và hứa sẽ thông báo ngay khi có kết quả siêu âm giới tính thai nhi lần tới.

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Trước những bình luận kém duyên của cư dân mạng, Quỳnh Quỳnh (vợ Lê Dương Bảo Lâm) bức xúc, ngậm ngùi.

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