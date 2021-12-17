Bị mạo danh lừa 90 triệu, Lê Dương Bảo Lâm bức xúc tuyên bố đủ để 'ở tù', kết quả phải xóa vội?

Hậu trường 17/12/2021 10:14

Bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo một số tiền lớn, Lê Dương Bảo Lâm sau đó đã không khỏi bức xúc lên tiếng trên MXH, tuy nhiên, động thái sau đó khiến nhiều người thắc mắc?

Nổi lên từ cuộc thi “Cười xuyên Việt” Lê Dương Bảo Lâm sau đó nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những sao nam đắt show nhất nhì showbiz Việt. Với độ phổ biến rộng rãi trên các gameshow truyền hình, hình ảnh nam diễn viên hài ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả.

Bị mạo danh lừa 90 triệu, Lê Dương Bảo Lâm bức xúc tuyên bố đủ để 'ở tù', kết quả phải xóa vội? - Ảnh 1

Với độ nổi tiếng của mình, Lê Dương Bảo Lâm cũng không thoát khỏi cảnh bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo.

Cụ thể, mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên hài vô cùng bức xúc lên tiếng về việc bị một người mạo danh là quản lý của Lê Dương Bảo Lâm để lừa đảo người khác số tiền 90 triệu đồng. Trước hành động này, Lê Dương Bảo Lâm đã vô cùng bức xúc và tuyên bố: “Khách hàng book show xong bị lừa 90 triệu, tự xưng là quản lý báo giá 90 triệu, tự nhận quản lý tự báo giá luôn, ghê thiệt. 90 triệu ở tù chết em ơi”.

Bị mạo danh lừa 90 triệu, Lê Dương Bảo Lâm bức xúc tuyên bố đủ để 'ở tù', kết quả phải xóa vội? - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm bức xúc lên tiếng việc bị mạo danh (Ảnh chụp màn hình) 

Bị mạo danh lừa 90 triệu, Lê Dương Bảo Lâm bức xúc tuyên bố đủ để 'ở tù', kết quả phải xóa vội? - Ảnh 3

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, chỉ vài phút sau đó nam diễn viên hài đã xóa vội dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Động thái của Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Bị mạo danh lừa 90 triệu, Lê Dương Bảo Lâm bức xúc tuyên bố đủ để 'ở tù', kết quả phải xóa vội? - Ảnh 4

Việc các nghệ sĩ bị mạo danh để lừa đảo không còn là chuyện quá xa lạ trong Vbiz. Trước đó, đã có không ít những sao Việt như: Quyền Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh… phải lên tiếng về việc bị lợi dụng tên tuổi lừa đảo tiền của người khác.

Dù không liên quan đến những vụ việc lừa đảo, thế nhưng để các khán giả có thể cận trọng hơn cũng như để danh tiếng không bị ảnh hưởng vì những hành vi bất hợp pháp đến từ người khác. Các sao Việt đã liên tục phải lên tiếng cảnh báo, thế nhưng, không phải ai cũng đủ may mắn để tránh khỏi những chiêu thức lừa đảo tinh vi.

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Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Sao Việt Lê Dương Bảo Lâm lừa đảo

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