Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành trong chương trình đình đám, 'Ông trùm Vbiz' bất ngờ lên tiếng

Hậu trường 17/12/2021 10:01

Mới đây, chương trình "Hát mãi ước mơ" xác nhận "Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn sẽ thay thế Trấn Thành làm giám khảo ở mùa 4.

Sau 3 mùa phát sóng của chương trình "Hát mãi ước mơ", sự góp mặt của Trấn Thành trong vai trò giám khảo đã rất quen thuộc và nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, chương trình này tiếp tục lên sóng trong năm nay với sự thay đổi lớn ở vị trí giám khảo. Trấn Thành vắng mặt, thay vào đó là danh ca Ngọc Sơn ngồi cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm. Do đó, nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng và tiếc nuối khi "vắng bóng" Trấn Thành trong chương trình. 

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Danh hài Trấn Thành đã gắn bó với chương trình qua 3 mùa phát sóng - Ảnh: Internet

Sau phản hồi của khán giả không mấy tích cực, người đứng đầu đơn vị sản xuất chương trình cho biết: "Mùa 4 của show diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 nên ê-kíp gặp rất nhiều khó khăn. Dù không có tài trợ, tình hình tài chính cũng rất chật vật nhưng ông vẫn cố gắng thực hiện vì ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang lại".

Đồng thời, ông cũng tỏ ra tiếc nuói khi nam danh hài Trấn Thành không thể tham gia và dồng hành cùng mùa này do lịch trình công việc dày đặc.

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Người đứng đầu chương trình lên tiếng về lùm xùm thay thế ban giám khảo - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, người đại diện chương trình cũng bày tỏ về "mối lương duyên" với danh ca Ngọc Sơn. Ông bộc bạch: "Rồi cơ duyên tôi gặp Ngọc Sơn rồi làm việc. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên chứ không hề có vấn đề gì ở đây. Tại chương trình, tôi thấy cảm xúc của anh Ngọc Sơn rất thật, chân tình. Nhiều lúc anh còn vét sạch tiền, vay thêm tiền để tặng cho các hoàn cảnh khó khăn. Điều đó khiến chúng tôi rất xúc động".

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Chương trình khiến nhiều khán giả bất ngờ về sự thay đổi thành viên ban giám khảo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trước đây, "Ông hoàng nhạc sến" đã từng nắm vai trò là người "cầm trịch" ở nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng khác. Đồng thời, nam danh ca còn cho những lời nhận xét thẳng thắn và những lời khuyên hữu ích dành cho thí sinh. Do vậy, ông tin chắc rằng Ngọc Sơn sẽ làm tốt vai trò "chủ chốt" tại chương trình đầy tính nhân văn này.

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Từ khóa:   Trấn Thành Ngọc Sơn sao Việt

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