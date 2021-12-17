Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành trong chương trình đình đám, 'Ông trùm Vbiz' bất ngờ lên tiếng

Sau 3 mùa phát sóng của chương trình "Hát mãi ước mơ", sự góp mặt của Trấn Thành trong vai trò giám khảo đã rất quen thuộc và nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, chương trình này tiếp tục lên sóng trong năm nay với sự thay đổi lớn ở vị trí giám khảo. Trấn Thành vắng mặt, thay vào đó là danh ca Ngọc Sơn ngồi cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm. Do đó, nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng và tiếc nuối khi "vắng bóng" Trấn Thành trong chương trình.

Danh hài Trấn Thành đã gắn bó với chương trình qua 3 mùa phát sóng - Ảnh: Internet

Sau phản hồi của khán giả không mấy tích cực, người đứng đầu đơn vị sản xuất chương trình cho biết: "Mùa 4 của show diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 nên ê-kíp gặp rất nhiều khó khăn. Dù không có tài trợ, tình hình tài chính cũng rất chật vật nhưng ông vẫn cố gắng thực hiện vì ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang lại".