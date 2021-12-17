Hé lộ cuộc sống đời thường giữa con gái Phi Nhung và bố ruột khiến nhiều người bất ngờ

Khi sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ rằng bố ruột của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng cô không có duyên để gắn bó lâu dài. Dù không chung sống nhưng cả hai đều dành sự quan tâm đến Wendy Phạm nên con gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này tên thật P.T, tên Facebook là D.P, đang sống tại Mỹ. Anh hiện là chủ của nhiều tiệm sửa xe nổi tiếng ở Mỹ. Mới đây, bố ruột của Wendy Phạm đã chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi giữa hai bố con. Theo đó, ông chia sẻ một ngày bận rộn của mình. Đáng lưu ý, Wendy Phạm cũng góp mặt trong chuyến đi này.