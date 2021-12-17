Hé lộ cuộc sống đời thường giữa con gái Phi Nhung và bố ruột khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 17/12/2021 09:17

Sau khi Phi Nhung qua đời, những thông tin liên quan tới đời tư cố ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý là thông tin về người chồng cũ của cố nghệ sĩ.

Khi sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ rằng bố ruột của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng cô không có duyên để gắn bó lâu dài. Dù không chung sống nhưng cả hai đều dành sự quan tâm đến Wendy Phạm nên con gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. 

Theo tìm hiểu, người đàn ông này tên thật P.T, tên Facebook là D.P, đang sống tại Mỹ. Anh hiện là chủ của nhiều tiệm sửa xe nổi tiếng ở Mỹ. Mới đây, bố ruột của Wendy Phạm đã chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi giữa hai bố con. Theo đó, ông chia sẻ một ngày bận rộn của mình. Đáng lưu ý, Wendy Phạm cũng góp mặt trong chuyến đi này.

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Chồng cũ Phi Nhung chia sẻ khoảnh khắc chở con gái đi làm - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, con gái Phi Nhung không chỉ giống bố về ngoại hình mà tính cách giữa hai người cũng vô cùng ăn ý. Cả hai nói chuyện với rất nhiều chủ đề xoay quanh mà không hề cảm thấy nhàm chán. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh về con gái ruột và cháu ngoại của mình trên trang cá nhân. 

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Con gái Wendy Phạm y hệt bố - Ảnh: Internet

Trước đó, trên kênh YouTube của mình, Wendy Phạm đã tiết lộ vừa có một chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình, đặc biệt là có sự xuất hiện của bố. Wendy chia sẻ: "Wendy đưa ba đi Las Vegas tại ba chưa bao giờ đi. Hồi đó giờ cứ đi với mẹ hoài. Thế nên, nhân dịp Thanksgiving này đi với ba cho ba vui".

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Bố ruột trong tiệc đầy năm của cháu ngoại - Ảnh: Chụp màn hình
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Ông cũng hay chia sẻ những hình ảnh của gia đình trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không thường xuyên xuất hiện bên cạnh con gái, nhưng bố ruột của Wendy Phạm vẫn rất yêu thương và chăm sóc chu đáo. Anh thường xuất hiện vào những dịp quan trọng cũng như ở bên cạnh động viên cô bé trong lúc mẹ không qua khỏi.

Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Tuyết Nhung là một trong 3 cô con gái nuôi theo sự nghiệp cầm MIC giống cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện, sau khi mẹ nuôi qua đời, giọng ca trẻ tự lập và làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập.

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