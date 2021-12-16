Rộ tin 'cạch mặt' vì tiền với Phương Thanh, Siu Black thẳng thắn đáp trả: 'Gặp được nhau là vui lắm rồi'

Hậu trường 16/12/2021 09:40

Mới đây, nữ ca sĩ Siu Black đã chia sẻ thẳng thắn với mối quan hệ với Phương Thanh ở thời điểm hiện tại.

Sau khoảng thời gian dài rời khỏi sân khấu âm nhạc, nữ ca sĩ Siu Black đã có màn tái xuất đầy bất ngờ khi làm giám khảo một chương trình về nhạc Rock. Đây chính là màn hiện diện hiếm hoi của "họa mi núi rừng Tây Nguyên" sau ồn ào vỡ nợ khiến cuộc sống, sự nghiệp bị ảnh hưởng và lui về quê hương sống một cuộc đời bình dị.

Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, khi nhắc đến mối quan hệ giữa Siu Black với Phương Thanh, nữ khẳng định mình không hề có rào cản tâm lý hay hiềm khích gì với nhau. Đồng thời, nữ ca sĩ bày tỏ rằng chuyện hiểu lầm nhau này kia đều là chuyện rất bình thường trong cuộc sống.

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Nữ ca sĩ thẳng thắn nói về mối quan hệ với Phương Thanh trong đoạn clip mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ thẳng thắn tiết lộ mối quan hệ của 2 người thì vẫn vậy, một phần vì cả hai ít khi gặp gỡ nhau và mỗi người cũng đều bận rộn với công việc riêng của mình. Nữ ca sĩ người Kom Tum bộc bạch:"Gặp được nhau là vui lắm rồi. Cuộc đời này ngắn lắm, vì sao phải giận nhau những thứ nhỏ nhặt làm gì, suy nghĩ mấy việc viển vông cũng chẳng giúp ích được gì. Cuộc đời em sống thế nào cũng có người ghét thôi, nên cũng chẳng phải bận tâm làm gì".

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng cả hau đều thực sự nói chuyện thoải mái như trên sân khấu và chỉ là chưa có thời gian ngồi lâu lâu tâm sự nhiều với nhau.

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Phương Thanh và Siu Black từng được biết đến là một cặp chị em thân thiết của Vbiz - Ảnh: Internet
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Siu Black hiện làm giám khảo một chương trình về nhạc Rock - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, hiện tại Siu Black ít giữ liên lạc với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí Vbiz. Vì vậy, cô rất ngạc nhiên khi chương trình Rock Việt biết số và mời nữ ca sĩ đến làm khách mời. Màn tái xuất của Siu Black sau nhiều năm vắng bóng hiện đang nhận được sự chú ý của khán giả. 

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