Vợ Lê Dương Bảo Lâm kém sắc khi mang bầu, cư dân mạng đồn thổi 'ác ý' 'khó có con trai'

Trước những bình luận kém duyên của cư dân mạng, Quỳnh Quỳnh (vợ Lê Dương Bảo Lâm) bức xúc, ngậm ngùi.

Sau khi Lê Dương Bảo Lâm thông báo vợ anh đang mang thai đứa con thứ ba. Trước tin vui này, nhiều người gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên cũng có không ít bình luận kém duyên dành cho vợ của nam diễn viên. Tổ ấm hiện tại của hai vợ chồng. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm) Cụ thể, dạo gần đây có nhiều bình luận cho rằng, giữa hình ảnh trên mạng và hình ảnh khi livestream mặc dù rất vui vẻ, dễ thương, hòa đồng nhưng bà xã anh kém sắc hơn hẵn. Thậm chí còn có những bình luận vô cùng nặng lời cho rằng Quỳnh Quỳnh "Dễ gì mang thai con trai".

(Ảnh:FB Quỳnh Quỳnh) Trên sóng livestream tối ngày 27/12, Quỳnh Quỳnh bày tỏ sự bức xúc khi đọc được nhiều dòng bình luận. Không chỉ tức giận, cô cho biết, mình nổi da gà, muốn rưng rưng nước mắt trước ý kiến chê bai thậm tệ này. Vợ Lê Dương Bảo Lâm nói thêm, nếu như lúc mới sanh chắc cô sẽ trầm cảm và bật khóc nức nở trên sóng livestream rồi. Khi livestream Quỳnh Quỳnh rất vui vẻ, dễ thương. (Ảnh:FB Quỳnh Quỳnh) Quỳnh Quỳnh chia sẻ "Thời buổi nay con gái là vàng là ngọc. Biết là từ hồi nào đến giờ con trai lúc nào cũng lên ngôi nhưng trong thâm tâm người mẹ luôn muốn có con gái. May là tâm lý mới mang bầu nha. Chứ em mà đẻ xong, tâm lý dễ xúc động thì khóc thật trên livestream luôn đó. Miễn sao chồng không chán là được rồi" .

Là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì ShowBiz Việt. (Ảnh:FB Lê Dương Bảo Lâm) Vợ nam danh hài vô cùng giản dị (Ảnh:FB Quỳnh Quỳnh) Nhiều khán giả gửi lời động viên đồng thời khuyên cô giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan để không ảnh hưởng đến thai nhi. Những buổi livestream trước đó, Vợ Lê Dương Bảo Lâm còn tiết lộ với khán giả về những thay đổi khi mang thai lần 3 như: mặt tròn hơn, da trở nên sần sùi, nghén nặng hơn 2 lần trước, rất nhạy cảm với mùi. Quỳnh Quỳnh cũng hy vọng được sinh mổ, vì sinh thường sẽ rất đau.

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