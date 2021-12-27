Cư dân mạng 'lùng sục' thông tin người thay thế BTV Hoài Anh dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV, tưởng ai, hóa ra là người quen!

Hậu trường 27/12/2021 08:35

Là BTV thứ 2 hiếm hoi dẫn giọng miền Nam, một nữ BTV đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam được giao trọng trách dẫn bản tin thời sự quan trọng nhất của VTV thay thế cho BTV Hoài Anh.

BTV Hoài Anh là MC đầu tiên và cũng là duy nhất có giọng đọc đậm chất Nam Bộ từng gây tranh cãi trong khi lần đầu tiên xuất hiện trong các bản tin thời sự VTV lúc 19h. Cô chính là người đã phá bỏ đi nguyên tắc tuyển chọn BTV bất di bất dịch từ trước đến nay. Tuy nhiên mới đây, cô đã bất ngờ chuyển công tác từ Ban Thời sự sang Ban Văn nghệ và sẽ không tiếp tục đảm nhận vị trí dẫn chương trình Thời sự 19h của VTV nữa. 

BTV Hoài Anh
  BTV Hoài Anh. Ảnh: Internet

Một số khán giả cũng bày tỏ sự thắc mắc, vậy ai sẽ là người thay thế hoa khôi nhà đài. Trả lời với Trí Thức Trẻ, BTV Phương Thảo đã chính thức xác nhận về việc được nhà đài sắp xếp dẫn bản tin quan trọng này, tuy nhiên chỉ là sự chỉ đạo tạm thời, hiện tại cô vẫn đang giữ vai trò người dẫn bản tin thời tiết. 

Cư dân mạng 'lùng sục' thông tin người thay thế BTV Hoài Anh dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV, tưởng ai, hóa ra là người quen! - Ảnh 2

 BTV Phương Thảo. Ảnh: Internet

Người đẹp cần thơ gây ấn tượng ngay từ những lần đầu tiên lên sóng nhờ gương mặt xinh đẹp, phúc hậu sáng màn ảnh và chất giọng trong trẻo ngọt ngào. Ngay từ những lần đầu tiên lên sóng nhờ gương mặt xinh đẹp, sáng màn ảnh và chất giọng trong trẻo ngọt ngào. Là BTV thứ 2 hiếm hoi dẫn giọng miền Nam hiện đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam. 

Cư dân mạng 'lùng sục' thông tin người thay thế BTV Hoài Anh dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV, tưởng ai, hóa ra là người quen! - Ảnh 3

 Người đẹp Cần Thơ sở hữu nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Ảnh: Internet

Tạo được nhiều thiện cảm cho người xem nhờ giọng nói ngọt ngào của người Miền Tây. Cô từng chia sẻ hình mẫu trong nghề của cô không ai khác chính là BTV Hoài Anh, cô xem hoa khôi nhà đài như một tấm gương để phấn đấu, để có được dấu ấn như đàn chị trong nghề.

Phương Thảo thuộc tuýp người kín tiếng hiếm khi chia sẻ về đời tư với giới truyền thông, những thông tin cô chia sẻ trên mạng xã hội chủ yếu là công việc. Phương Thảo là nữ BTV thứ hai của nhà Đài có chất giọng miền Nam được giao trọng trách dẫn bản tin thời sự quan trọng nhất của VTV.

Sở hữu nhan sắc dịu dàng đàm thắm, Phương Thảo được nhiều khán giả khi dẫn bản tin thời sự VTV. Sự trở lại này của Phương Thảo ở bản tin 19h khiến không ít khán giả không bất ngờ nguyên nhân vì trước đó Phương Thảo từng dẫn thời sự đã được luân chuyển về vị trí BTV dẫn chương trình thời tiết nay cô lại trở về vị trí cũ. 

Cư dân mạng 'lùng sục' thông tin người thay thế BTV Hoài Anh dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV, tưởng ai, hóa ra là người quen! - Ảnh 4

Cư dân mạng 'lùng sục' thông tin người thay thế BTV Hoài Anh dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV, tưởng ai, hóa ra là người quen! - Ảnh 5

Cư dân mạng 'lùng sục' thông tin người thay thế BTV Hoài Anh dẫn bản tin Thời sự 19h của VTV, tưởng ai, hóa ra là người quen! - Ảnh 6
 Nữ BTV sinh năm 1986 có nụ cười rạng rỡ, dịu dàng - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   BTV Hoài Anh BTV Phương Thảo MC truyền hình

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