Sau ồn ào ly hôn, Lâm Khánh Chi sẵn sàng làm mẹ đơn thân, chia sẻ hành động của 'cục vàng' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vài ngày qua, Lâm Khánh Chi chính thức ly hôn với Phi Hùng - chồng trẻ kém 8 tuổi, khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Sau bốn năm chung sống bên nhau, giờ đây cả hai cho nhau lối đi riêng mặc dù đã từng rất hạnh phúc, vượt qua bao nhiêu sóng gió.

Lâm Khánh Chi và chồng trẻ kém 8 tuổi - Ảnh: FBNV

Thời gian này, Lâm Khánh Chi bị nhiễm Covid - 19 càng khiến cho khán giả hâm mộ lo lắng, về phía nữ ca sĩ không chia sẻ thêm về thông tin cá nhân, nhưng cô vẫn xuất hiện trên livestream. Lâm Khánh Chi cho biết tình hình mình đã khỏe hơn, không còn ho quá nhiều.