Sau ồn ào ly hôn, Lâm Khánh Chi sẵn sàng làm mẹ đơn thân, chia sẻ hành động của 'cục vàng' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lâm Khánh Chi đăng tải một video trên trang cá nhân của mình hạnh phúc bên con trai bước vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân.
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Vài ngày qua, Lâm Khánh Chi chính thức ly hôn với Phi Hùng - chồng trẻ kém 8 tuổi, khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Sau bốn năm chung sống bên nhau, giờ đây cả hai cho nhau lối đi riêng mặc dù đã từng rất hạnh phúc, vượt qua bao nhiêu sóng gió.
Thời gian này, Lâm Khánh Chi bị nhiễm Covid - 19 càng khiến cho khán giả hâm mộ lo lắng, về phía nữ ca sĩ không chia sẻ thêm về thông tin cá nhân, nhưng cô vẫn xuất hiện trên livestream. Lâm Khánh Chi cho biết tình hình mình đã khỏe hơn, không còn ho quá nhiều.
Gần đây nhất nữ ca sỹ đăng tải một video gây thu hút cộng đồng mạng bởi sự tưới tắn của hai mẹ con kèm theo dòng trạng thái "Cục vàng của em nè" nhận được cơn mưa lời khen từ các fan bởi bé Thiên Long càng lớn càng đẹp trai và cực tình cảm.
Từ khi có ý định sinh con bằng phương pháp mang thai hộ, Lâm Khánh Chi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng và không ngừng học hỏi để làm tốt thiên chức làm mẹ của mình. Là người chuyển giới thì việc làm mẹ sẽ rất gian nan, nhưng thật may mắn bé Thiên Long càng lớn, càng ngoan và được nhiều người yêu mến.