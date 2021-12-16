Chồng cũ Lâm Khánh Chi hứng trọn gạch đá vì 'thích la làng' dù vợ cũ chớ hề 'than thân trách phận' hậu 'đứt gánh giữa đường'

Hậu ly hôn, một số tài khoản mạng cho rằng Phi Hùng đang kể lể, than thở dù phía Lâm Khánh Chi vẫn "im hơi, lặng tiếng".

Được mệnh danh là một trong những cặp đôi LGBT "xứng đôi, vừa lứa", Lâm Khánh Chi và Phi Hùng về chung một nhà từ cuối tháng 12/2017 trong sự chúc phúc của bà con hai bên và bạn bè thân thiết. Sau khi tổ chức lễ cưới, cả 2 quyết định có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh bằng phương pháp mang thai hộ. Tuy nhiên, "cơm lành canh ngọt" chưa bao lâu thì mới đây thông tin cả hai "đường ai nấy đi" đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Tổ ấm hạnh phúc của mỹ nhân chuyển giới trước khi tan vỡ - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan gì nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Tôi không liên quan".

Ngay sau đó, khi vừa test âm tính với COVID-19, "công chúa" cũng chính thức xác nhận sẽ làm mẹ đơn thân và khẳng định cả hai đã "tan vỡ" sau nhiều năm chung sống. Nữ ca sĩ xác nhận thông tin đã ly hôn - Ảnh: Internet Đáng nói, hậu chia tay, Phi Hùng bất ngờ bị netizen réo tên và chỉ trích vì liên tục đăng tải các dòng trạng thái tâm trạng, ẩn ý bản thân là người đau khổ nhất, chịu nhiều tổn thương sau khi ly hôn.

Tối muộn ngày 15/12, anh viết trên trang cá nhân: "Đi và đi đâu? Sẽ về đâu? Thôi thì đi đến khi nào đến đích. Cái Noel đầu tiên đi một mình trong vô thức. Âu cũng là định mệnh". Bài đăng mới nhất của Phi Hùng - Ảnh chụp màn hình Dưới phần bình luận, ngoài những lời an ủi, động viên anh sớm vượt qua thì một số tài khoản cho rằng Phi Hùng đang kể lể, than thở dù phía Lâm Khánh Chi vẫn "im hơi, lặng tiếng". Một tài khoản mạng mỉa mai chồng cũ Lâm Khánh Chi rất gay gắt: "Bớt đăng đi, Khánh Chi im re, còn ông la la la cái mỏ". Màn 'đối đáp' nảy lửa giữa chồng cũ Lâm Khánh Chi và CĐM - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, Phi Hùng liền đáp trả: "Ủa bạn ơi, mình đăng tâm trạng mình, có nói tên ai hả? Động đến kinh tế nhà bạn sao?". Tài khoản này tiếp tục lên tiếng: "Không, người ta buồn im, còn ông khoe mẽ, y như ly hôn ông vui lắm á". Trước lời lẽ có phần tiêu cực, Phi Hùng chủ động chấm dứt tranh cãi: "Thôi, Ken sẽ không trách những người tư duy như bạn. Khi bạn là người trong câu chuyện đi, lúc ấy bạn có quyền phán xét mình. Ok không?". Về phía Lâm Khánh Chi cũng đã chính thức lên tiếng và khẳng định "không liên quan" đến Phi Hùng hậu chia tay, ngoài ra, cô không cập nhật bất ky điều gì trên MXH

Lâm Khánh Chi cập nhật tình trạng sức khỏe sau 7 ngày nhiễm Covid-19 khiến dư luận vừa mừng lại vừa lo Mới đây, bên cạnh ồn ào ly hôn chồng kém tuổi, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng cho biết mình đã nhiễm Covid-91 khiến nhiều fan không khỏi lo lắng. Mới đây, cô đã cập nhật tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-lam-khanh-chi-hung-tron-gach-da-vi-thich-la-lang-du-vo-cu-cho-he-than-than-trach-phan-hau-dut-ganh-giua-duong-441724.html