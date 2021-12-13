Chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ từng cố níu kéo cô trước khi quyết định 'đường ai nấy đi'

Hậu trường 13/12/2021 14:33

Chia sẻ mới nhất của Phi Hùng đã khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng được xem là một cặp đôi đẹp trong cộng đồng LGBT. Cặp đôi đã về chung một nhà từ cuối tháng 12/2017 trong sự chúc phúc của bà con hai bên và bạn bè thân thiết. Sau khi tổ chức lễ cưới, cả 2 quyết định có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh bằng phương pháp mang thai hộ. Vừa qua, thông tin cả hai "đường ai nấy đi" đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối.  

Chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ từng cố níu kéo cô trước khi quyết định 'đường ai nấy đi' - Ảnh 1
Cả 2 quyết định có với nhau 1 đứa con bằng phương pháp mang thai hộ - Ảnh: Internet

Theo đó, thông tin xôn xao khi Phi Hùng đăng thông báo công khai trên trang cá nhân khẳng định cả hai đã không còn liên quan đến nhau kèm một đoạn tin nhắn được cho là giữa anh và Lâm Khánh Chi. Phi Hùng viết: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan gì nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Tôi không liên quan".

Chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ từng cố níu kéo cô trước khi quyết định 'đường ai nấy đi' - Ảnh 2
Chồng Lâm Khánh Chi xác nhận cả 2 đường ai nấy đi sau gần 4 năm bên nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Thông báo này sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đã tràn vào kênh TikTok của Phi Hùng để gửi lời động viên. Đáng chú ý, khi trả lời bình luận của mọi người, ông xã Lâm Khánh Chi vô tình tiết lộ rằng mình đã từng níu kéo rất nhiều khi mối quan hệ này rạn nứt. Anh cho hay: "Chuẩn luôn chứ, đã quá cố gắng níu kéo rồi". Đồng thời, ông xã của Lâm Khánh Chi cũng cho rằng việc cho nhau không gian riêng là điều tốt nhất bây giờ.

Chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ từng cố níu kéo cô trước khi quyết định 'đường ai nấy đi' - Ảnh 3
Phi Hùng tiết lộ từng cố níu kéo nhưng không được - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, xác nhận với báo Thanh Niên về thông tin "đường ai nấy đi" với Lâm Khánh Chi, Phi Hùng cho biết: “Tôi xác nhận lần nữa thông tin này là chính xác. Còn lý do tại sao thì tôi không muốn nói. Tôi chỉ biết đã làm hết khả năng của mình rồi, tất cả mọi người ở nhà đều nhìn thấy và nhận biết được".

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