Chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ từng cố níu kéo cô trước khi quyết định 'đường ai nấy đi'

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng được xem là một cặp đôi đẹp trong cộng đồng LGBT. Cặp đôi đã về chung một nhà từ cuối tháng 12/2017 trong sự chúc phúc của bà con hai bên và bạn bè thân thiết. Sau khi tổ chức lễ cưới, cả 2 quyết định có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh bằng phương pháp mang thai hộ. Vừa qua, thông tin cả hai "đường ai nấy đi" đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối.

Cả 2 quyết định có với nhau 1 đứa con bằng phương pháp mang thai hộ - Ảnh: Internet

Theo đó, thông tin xôn xao khi Phi Hùng đăng thông báo công khai trên trang cá nhân khẳng định cả hai đã không còn liên quan đến nhau kèm một đoạn tin nhắn được cho là giữa anh và Lâm Khánh Chi. Phi Hùng viết: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan gì nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Tôi không liên quan".