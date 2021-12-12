Chồng trẻ tuyên bố chia tay giữa lúc mắc Covid-19, tình hình sức khỏe Lâm Khánh Chi giờ ra sao?

"Ngày thứ 5 em bị bệnh. Em vẫn ổn nha cả nhà. Cảm ơn quý vị đã gửi những lời động viên và cảm ơn các anh chị báo chí đã quan tâm đến Khánh Chi. Giữ gìn sức khoẻ nha mọi người", Lâm Khánh Chi thông báo.

Sáng 12/12, Lâm Khánh Chi khoe hình ảnh xinh đẹp và thông báo tình hình sức khỏe hiện tại sau khi nhiễm Covid-19 đúng thời điểm chồng trẻ tuyên bố chia tay.

Nữ ca sĩ tuyệt đối không nhắc tới ồn ào ly hôn chồng trẻ sau 4 năm gắn bó trong status mới nhất.

Trưa ngày 10/12, Trần Phi Hùng - chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới.

"Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì... ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa", anh tuyên bố.

Trước đó, chồng trẻ của nữ ca sĩ đã tuyên bố chia tay cô.

Trả lời Vietnamnet, Phi Hùng xác nhận quyết định chia tay là thật, song chưa thể tiết lộ nguyên nhân ở thời điểm này.

"Tạm thời tôi không thể chấp nhận được nữa thì tôi muốn dừng lại, chấm dứt, kết thúc. Tôi cần câu trả lời của Khánh Chi và cô ấy nói chia tay", anh nói thêm.

Về phía Lâm Khánh Chi, cô cho biết đang mắc Covid-19 và từ chối nói về trục trặc hôn nhân. Phi Hùng cũng xác nhận thông tin Lâm Khánh Chi nhiễm Covid-19.

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đường ai nấy đi sau 4 năm gắn bó.

Hiện tại, Facebook Phi Hùng đã chuyển về chế độ "độc thân". Bị nghi ngờ chia tay để PR, chồng trẻ Lâm Khánh Chi nói: "Mệt thật sự. Nói một lần nữa, đây là sự thật, không ai lấy hạnh phúc mình đi PR cả. Hôn nhân lấy ra PR thì nó rẻ tiền lắm. Còn cứ nghĩ là PR hay chiêu trò thì tùy các bạn, và tôi sẽ đóng Facebook lại nếu cần thiết".