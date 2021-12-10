SỐC: Chồng trẻ tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi, lý do 'ai cũng tự hiểu trong lòng'

Hậu trường 10/12/2021 11:05

Trần Phi Hùng - chồng trẻ Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Anh cho biết thêm, từ nay cả hai không còn liên quan tới nhau. Về lý do thì "ai cũng tự hiểu trong lòng".

Cách đây ít phút, Trần Phi Hùng - chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. 

"Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì... ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa", anh tuyên bố. 

SỐC: Chồng trẻ tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi, lý do 'ai cũng tự hiểu trong lòng' - Ảnh 1
Bài viết của chồng Lâm Khánh Chi. 

 

Phía dưới bình luận, anh còn giải thích thêm lý do "rồi từ từ mọi người sẽ biết". Về phía Lâm Khánh Chi, cách đây 2 tiếng, cô đăng dòng trạng thái: "Rồi cuối cùng tui củng bị dính chưởng, một năm thật là buồn chán, rất nhiều điều xui xẻo áp lực đến với tui. Nghẹn lòng".

SỐC: Chồng trẻ tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi, lý do 'ai cũng tự hiểu trong lòng' - Ảnh 2
Lời giải thích của Phi Hùng.
SỐC: Chồng trẻ tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi, lý do 'ai cũng tự hiểu trong lòng' - Ảnh 3
Động thái của Lâm Khánh Chi trước đó 2 tiếng.

 

Hiện, Lâm Khánh Chi vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Tháng 11 vừa qua, Lâm Khánh Chi bị đồn chia tay chồng trẻ gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ dòng trạng thái vu vơ của nữ ca sĩ đăng tải vào chiều cùng ngày: "Ngày mình yêu nhau anh nói ước mơ trầu cau. Nhưng đâu có ngờ tình mình 2 đứa 2 nơi".

Để tránh người hâm mộ hiểu nhầm, khi lên sóng livestream ngay sau đó ít giờ, Lâm Khánh Chi liền nói rõ. Theo lời Lâm Khánh Chi, ông xã cô về quê để chuẩn bị dự án kinh doanh mới nên cả hai tạm thời xa nhau một thời gian chứ không hề có chuyện chia tay.

SỐC: Chồng trẻ tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi, lý do 'ai cũng tự hiểu trong lòng' - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi.

 

"Anh Hùng về quê rồi, Khánh Chi bây giờ đang quen cuộc sống một mình. Ảnh về quê có việc, tại sắp tới kinh doanh ở dưới quê, kinh doanh bất động sản. Cho nên bây giờ 2 vợ chồng mỗi người làm một nơi. Khi nào rảnh ảnh sẽ lên thăm Khánh Chi", giọng ca U40 cho biết.

Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng có 4 năm gắn bó bên nhau. Phi Hùng, chồng Lâm Khánh Chi kém cô 8 tuổi. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 1/2018. Một năm sau, cả hai đón nhóc tỳ đầu lòng. 

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