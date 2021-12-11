Giữa bão ly hôn ồn ào với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi lộ vẻ mệt mỏi, tiều tuỵ, đôi mắt sưng húp gây chú ý

Lâm Khánh Chi vừa có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau thông tin ly hôn chồng trẻ.

Mới đây, ông xã ca sĩ Lâm Khánh Chi - Trần Phi Hùng đã đăng tải thông tin gây sốc trên trang cá nhân về việc cả 2 đã "đường ai nấy đi" sau hơn 3 năm sống cùng nhau. Cụ thể, Phi Hùng viết: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì... ai cũng tự hiểu trong lòng". Ông xã Lâm Khánh Chi tiết lộ cả hai đã ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình Xác nhận thông tin này với Ngoisao.vn, Phi Hùng cho biết, mình và vợ cũ đã thỏa thuận kết thúc hôn nhân nhưng không tiết lộ nguyên nhân. Tuy nhiên, sau đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện tin nhắn được cho là giữa Phi Hùng và Lâm Khánh Chi với nội dung nghi vấn nữ ca sĩ đã có người mới.

Đứng trước bão scandal ly hôn, về phía Lâm Khánh Chi từ chối trả lời phỏng vấn. Đồng thời, cô cho biết đang nhiễm Covid-19 và cơ thể đang rất mệt mỏi. Trên story Instagram cá nhân, nữ ca sĩ cũng cập nhật hình ảnh mới nhất về tình trạng của mình. Phi Hùng tung tin nhắn ẩn ý việc nữ ca sĩ có người mới - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, cô không ăn diện lộng lẫy và trang điểm cầu kì như mọi lần, Lâm Khánh Chi chỉ đơn giản với đồ bộ, để mặt mộc nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi. Điều gây chú ý là đôi mắt cô đỏ hoe và có phần hơi sưng, nhoè đi khiến ai nấy suy đoán cô vừa mới khóc rất nhiều.

Dường như cú sốc hôn nhân cùng với việc đang nhiễm bệnh khiến Lâm Khánh Chi vô cùng mệt mỏi, bất lực. Vào tháng 1/2018, Lâm Khánh Chi làm đám cưới với Phi Hùng và một năm sau, cặp đôi vui mừng chào đón quý tử đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh mới trông tiều tụy và đôi mắt đỏ hoe - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, nhóc tỳ tên Thiên Long, hiện gần 3 tuổi. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi bất ngờ vướng nghi án lục đục khi Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh bên ông xã và lấp lửng chuyện chia ly vào đầu tháng 11/2021. Tuy nhiên, lúc đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng bác bỏ. Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã đã về quê chuẩn bị cho dự án kinh doanh sắp tới nên cả hai đang phải tạm sống xa.

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