Chồng trẻ của Lâm Khánh Chi 'vội' làm điều này hậu thông báo chia tay, hành động sau đó lại khiến dư luận không ngừng xôn xao

Hậu trường 11/12/2021 09:30

Sau khi tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi, anh Trần Phi Hùng còn vui vẻ làm điều này, tuy nhiên ngay sau đó lại đăng kèm thông tin gây sốc.

Mới đây, vào sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa".

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Bài đăng của Phi Hùng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi thông báo chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới, anh Trần Phi Hùng tiếp tục có động thái mới. Khác với thông báo mệt mỏi như trước đó, lần này anh Trần Phi Hùng lại vui vẻ đăng lời chúc gửi đến mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. "Buổi tối vui vê bình an nhé cả nhà yêu!", Trần Phi Hùng chia sẻ.

Kèm với dòng trạng thái này của mình, anh còn đăng kèm tấm ảnh cá nhân. 

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Hình ảnh Phi Hùng vừa chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó ít giờ, Phi Hùng bất ngờ chỉnh sửa lại caption và bổ sung thêm thông báo bản thân trở thành F1 khiến nhiều người bất ngờ.

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Chồng cũ Lâm Khánh Chi thông báo trở thành F1 - Ảnh chụp màn hình

Về phía nữ ca sĩ chuyển giới cũng đã lên tiếng phản hồi về thông tin chia tay chồng trẻ kém 8 tuổi. Chia sẻ trên VietNamNet, đại diện của Lâm Khánh Chi cho hay nữ ca sĩ hiện bị mắc Covid-19 và đang cách ly điều trị tại nhà. Về thông tin hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ hiện chưa thể đưa ra phản hồi. "Chị Chi mắc bệnh nên cần tập trung điều trị bệnh. Khi nào khỏe và tinh thần ổn định hơn, chị ấy sẽ trực tiếp chia sẻ với khán giả. Dù sao đây cũng là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên cũng cần thời gian để giải quyết..." đại diện lâm Khánh Chi cho hay.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Trần Phi Hùng lâm khánh chi chia tay chồng trẻ

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